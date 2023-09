Pokémon Go: Mankey lehet fényes!

By

Összefoglaló:

A Pokémon Go játékban a játékosoknak lehetőségük van a vadonban találkozni a Pokémon malacmajommal, Mankey-val. Az izgalmas hír, hogy a Mankey fényes is lehet! Ez azt jelenti, hogy a játékosoknak esélyük van elkapni ennek a Pokémonnak a fényes változatát, amely más színű, mint a hagyományos. A Mankey mellett annak evolúciója, a Primeape is fényes lehet.

Az Annihilape, a Mankey és Primeape végső evolúciója a Pokémon Scarlet and Violetből való megjelenésével azt tanácsoljuk, hogy kezdje el gyűjteni a Mankey cukorkákat, hogy megelőlegezze ezt a fejlődést. A Paldean Pokémon korai kiadásai a Pokémon Go-ban azt sugallják, hogy Annihilape hamarosan csatlakozhat a névsorhoz.

A The Silph Road kutatása szerint a Mankey fényes aránya a Pokémon Go-ban körülbelül egy az 500-hoz. A Mankey azonban nem rendelkezik „permaboost”-tal, ami azt jelenti, hogy nem egy ritka spawn, és nincs megnövelt fényes sebessége. A csillogóbb Pokémonok vonzása véletlenszerű véletleneken alapul, mivel a fényes Pokémonok fogási arányát a fejlesztő Niantic határozza meg, és általában csak különleges események vagy razziák során fokozódik.

A rendelkezésre álló fényes Pokémonok nyomon követéséhez a játékosok a LeekDuck listáját tekinthetik meg, amely vizuális útmutatót nyújt az összes létező fényes Pokémonról.

A Pokémon Go-val kapcsolatos további tippekért és útmutatókért a Polygon rengeteg erőforrást kínál a játékmenet javításához.

Definíciók:

– Fényes Pokémon: Pokémonok alternatív színezéssel, amelyek ritkábbak szokásos társaiknál.

– Candy: Egy erőforrás a Pokémon Go-ban, amelyet egy adott faj Pokémonjainak befogásával gyűjthetünk össze, és felhasználhatjuk Pokémonok fejlesztésére vagy erősítésére.

Források:

