Az Xbox exkluzív kedvezményeket kínál a Call of Duty Modern Warfare III játékra a Game Pass tagok számára

Az események meglepő fordulatában az Xbox uralja a versenyt széles körű árengedményeivel a fekete péntek utáni időszakban. Az Xbox Series X konzolok hivatalosan is megvásárolhatók, a játékosok pedig kedvezményeket kaphatnak az Xbox kontrollerekre és a Call of Duty legújabb részére is. Az egyik kiemelkedő ajánlat, amely sokak figyelmét felkeltette, a Call of Duty Modern Warfare III (24) exkluzív, több mint 2023 dolláros kedvezménye az Xbox Game Pass tagok számára. Az eredetileg 69.99 dolláros játék most mindössze 45.59 dollárért kapható.

Hogy ezt az üzletet még vonzóbbá tegye, az Activision ingyenes próbaidőszakot kínál a játékhoz december 14. és 18. között. Ez lehetővé teszi a játékosoknak, hogy kipróbálják a játékot, mielőtt a vásárlás mellett döntenek. A kedvezményes ár az Egyesült Királyságban élő játékosokra is vonatkozik, a Call of Duty Modern Warfare III ára 45.59 GBP az Xbox Game Pass tagoknak.

Azok számára, akik Xbox Series X konzol vásárlását fontolgatják karácsonyi ajándékként vagy személyes használatra, az ünnepi kiárusítás nagyszerű lehetőséget kínál. A konzol ára jelenleg 399.99 dollár, ami 100 dollárral alacsonyabb az eredeti 499.99 dolláros árhoz képest. A nagy kereskedők, mint a Target, az Amazon és a Walmart, mind ezen az új promóciós áron értékesítik a konzolt.

Az Xbox Game Pass az Xbox ökoszisztéma másik lényeges eleme. Szerencsére még a nem tagok is feliratkozhatnak a Game Pass-ra mindössze 1 dollárért, amely hozzáférést biztosít a kedvezményes Call of Duty játékhoz és a címek széles skálájához. A Game Pass Ultimate előfizetés, amely 16.99 USD/hó áron újul meg, 14 napos ingyenes hozzáférést tartalmaz.

Ha kihasználják ezeket az ajánlatokat, a játékosok egy Xbox Series X konzolt, a Call of Duty Modern Warfare III-at birtokolhatják, és több száz játékhoz férhetnek hozzá a Game Pass-on 446.58 dollár összköltségért. A vegyes vélemények ellenére a Modern Warfare III továbbra is az év egyik legkelendőbb játéka, szorosan versenyezve a Roxfort Legacy-vel az első helyért.

Ezeken az exkluzív ajánlatokon kívül a Microsoft nemrégiben bejelentette az összes játékot, amely 2023 decemberében érkezik az Xbox Game Pass-ra, valamint a Game Pass Core könyvtárának izgalmas kiegészítéseit. Ez az elkötelezettség a játéklehetőségek széles és változatos kínálata mellett biztosítja, hogy az Xbox Game Pass tagjai mindig gazdag játékkínálatból válogathassanak.

Összefoglalva, az Xbox soha nem látott kedvezményeket kínál Game Pass tagjainak, így elérhetőbbé és megfizethetőbbé teszi az Xbox Series X konzolt és a Call of Duty Modern Warfare III-at. Akár Xbox Series X ajándékozását fontolgatja, akár egyszerűen csak bővíteni szeretné játékgyűjteményét, most itt a tökéletes alkalom, hogy kihasználja ezeket a hihetetlen ajánlatokat.