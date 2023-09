A rajongók ingyenes hozzáférést kaphatnak a Call Of Duty: Modern Warfare 3 Bétához a Twitchen keresztül

By

A népszerű Call Of Duty játékfranchise rajongói egy csemege előtt állnak, hiszen most ingyenes hozzáférést kaphatnak várva várt játékuk, a Call Of Duty: Modern Warfare III bétájához. A béta, amelyet két hétvégére osztanak fel, ízelítőt ad a játékosoknak a közelgő játékból, és értékes visszajelzéseket adhatnak.

A béta első hétvégéje kizárólag a PlayStation rajongók számára lesz elérhető, és október 6-tól október 10-ig tart. A második hétvége, amely minden PlayStation, Xbox és PC játékos számára nyitva áll, október 12-től október 16-ig tart. A játék előrendelése garantálja a hozzáférést a béta verzióhoz, de van egy különleges ajándék a Twitch-en is, amely lehetőséget kínál az 50,000 XNUMX béta kód egyikének megnyerésére.

A nyereményjátékban való részvételhez a rajongóknak legalább 60 percnyi World Series Of Warzone streamet kell nézniük a Twitchen. Ezenkívül össze kell kapcsolniuk platformjukat és Twitch-fiókjukat az Activision-nel. A béta kódokkal együtt a nézőknek lehetőségük lesz más jutalmakat is nyerni, mint például XP boostokat, emblémákat és fegyver skineket.

A Call Of Duty: Modern Warfare III november 10-én jelenik meg Xbox Series X/S-re, PlayStation 5-re és PC-re. A játék a Modern Warfare II közvetlen folytatásaként szolgál, folytatva Price kapitány és csapata történetét, miközben új játékmeneti fordulatokat vezet be.

A rajongók izgatottan várják a Call Of Duty franchise új részének megjelenését. A béta korai szakaszában a játék kipróbálásának lehetőségével a játékosok ízelítőt kaphatnak az akcióból, és értékes visszajelzéseket adhatnak a végtermék kialakításához.

Források:

– Call Of Duty Twitter-fiók – CharlieIntel