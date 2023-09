Az 14515-ös hibakód javítása a Call of Duty: Modern Warfare 2-ben

By

A Call of Duty: Modern Warfare 2 játékosai az 14515-ös hibakóddal találkozhatnak, ami megakadályozhatja, hogy hozzáférjenek a többjátékos meccskereséshez. Ez a hiba véletlenszerűen és figyelmeztetés nélkül is előfordulhat. Általában akkor jelenik meg, amikor a játékosok megpróbálnak belépni a párkeresésbe.

Az 14515-ös hibakód jelentése, hogy a Modern Warfare 2 szerverei túlterheltek. Ez akkor fordul elő, ha túl sok játékos próbál egyszerre hozzáférni a párkeresőhöz, ami a párkereső sorok túlterheltségét okozza. A túlterhelés pontos oka változhat, például események vagy egy új szezon kezdetekor.

Sajnos nincs végleges megoldás az 14515-ös hibakód kijavítására, mivel ez szerveroldali probléma. Van azonban néhány lépés, amellyel megpróbálhatja megoldani a problémát. Először is tanácsos ellenőrizni az MW2 Down Detector webhelyet vagy a hivatalos Call of Duty Twitter oldalt a szerver állapotfrissítésekért. Ezenkívül a hivatalos Activision támogatási csatorna figyelése információkat nyújthat a szerver aktuális helyzetéről.

Sok esetben a legjobb lépés az, ha türelmesnek kell lenni, és megvárni, amíg a szerverterhelés csökken. A legtöbb játékos úgy találja, hogy a probléma idővel magától megoldódik. Ha azonban saját maga szeretné elhárítani a problémát, próbálkozzon a következő lépésekkel:

1. Lépjen ki és indítsa újra a játékot.

2. Indítsa újra a készüléket.

3. Ellenőrizze az internetkapcsolatot.

4. Állítsa alaphelyzetbe az útválasztót.

5. Wi-Fi helyett használjon vezetékes kapcsolatot.

6. Módosítsa a tűzfal vagy a víruskereső beállításait.

Egyes játékosok a DNS öblítését vagy a játék újratelepítését is javasolták lehetséges megoldásként, bár ezek a lépések szükségtelenek lehetnek ennél a problémánál.

Összefoglalva, a Call of Duty: Modern Warfare 14515 2-ös hibakódja a szerver túlterheltségét jelzi. Bár nincs garantált javítás, általában a legjobb lépés, ha tájékozott marad a szerver állapotfrissítéseiről, és türelmes.

