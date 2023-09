A Gearbox, a Company Behind Borderlands sorozat, állítólag eladó

A jelentések szerint a Gearbox, a Borderlands sorozat fejlesztéséről ismert amerikai játékcég jelenleg eladó. A Gearbox anyacége, az Embracer különféle lehetőségeket fontolgat, ezek közül az egyik a stúdió eladása. Már több harmadik fél is érdeklődést mutatott a cég felvásárlása iránt. Azonban sem az Embracer, sem a Gearbox nem tett hivatalos megjegyzéseket az üggyel kapcsolatban.

Ez a hír kihívásokkal teli időszakban érkezik az Embracer számára, mivel jelenleg egy jelentős szerkezetátalakítási folyamaton megy keresztül. Az átalakítás részeként a népszerű Saints Row sorozatért felelős Volition stúdiót már bezárták. Az év elején az Embracer bejelentette stúdiók bezárását és játékok törlését, miután a szaúdi kormány által finanszírozott Savvy Games Group céggel kötött 2 milliárd dolláros megállapodás meghiúsult.

Az Embracer Group, az anyavállalat, az elmúlt években akvizíciós hullámban volt, és több prominens stúdiót is felvásárolt, köztük a Crystal Dynamics-t, a Tomb Raider fejlesztőjét. A Gearbox akvizíciója 2021 februárjában fejeződött be, a cég értéke elérheti az 1.4 milliárd dollárt. A Gearbox nemrég kiadta a Borderlands melléktermékeit, a Tiny Tina's Wonderlands-t és a New Tales from the Borderlands-t. Idén kiadták a Remnant 2 sikeres fosztogató lövöldözős játékot is. Ezenkívül valamikor 3-ben kiadják a Homeworld 2024-at, egy sci-fi valós idejű stratégiai játékot, amelyet a Blackbird Interactive fejlesztett.

A cég a játékvilágon túlra is kiterjeszti jelenlétét, mivel a tervek szerint 2024 nyarán kerül a mozikba az Eli Roth által rendezett Borderlands film. Ez azt jelzi, hogy a cég jövőjét övező jelenlegi bizonytalanságok ellenére a Gearbox továbbra is elkötelezett a franchise mellett. aktívan dolgozik új projekteken.

