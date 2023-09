Az Apple új iPhone Pro modelljei: árak és frissítések

By

Az Apple egy ma esti bemutató rendezvényen mutatja be új iPhone Pro modelljeit, és bár számos kiszivárogtatás és jelentés felfedte a közelgő telefonokat, egy rejtély maradt: az ár. A pletykák azt sugallják, hogy az Egyesült Államokban eladott modellek ára emelkedni fog, de mi a helyzet az indiai árakkal?

Az Egyesült Államokban az iPhone 14 sorozat 799 dollárról indult, míg az indiai vásárlók alapmodelljét 79,900 15 rúpiában határozták meg. A nem Pro modellek árai várhatóan a tavalyiak maradnak. Az iPhone 89,900 Plus ára azonban XNUMX XNUMX Rs várható.

Most pedig beszéljünk a Pro modellekről. Az iPhone 15 Pro várhatóan 100 dolláros áremelkedéssel érkezik, ami az Egyesült Államokban 1099 dollártól várható. Indiában a tavalyi modellhez képest legalább 10,000 15 rúpiás dudor lehet. Ami az iPhone 1299 Pro Max-ot illeti, még nagyobb árnövekedést tapasztalhat, amely XNUMX dollárnál érhet el az Egyesült Államokban, az indiai vásárlók pedig jelentős növekedést tapasztalhatnak az előző évhez képest.

A szabványos iPhone 15 modellek jelentős frissítéseket fognak látni. Az ismerős bevágást a Dynamic Island váltja fel, kibővítve a képernyőfelületet és csökkentve a kereteket. A pletykák szerint az elsődleges kamerát 12 MP-ről 48 MP-re frissítik, a készülékeket pedig az A16 Bionic lapkakészlet hajtja majd. Ezenkívül a nem Pro és Pro modellek várhatóan C típusú USB portot fognak használni, a Lightning kábel helyett.

A Pro modellek titán vázzal rendelkeznek, amely felváltja a rozsdamentes acélt, ami könnyebb súlyt eredményez. Az iPhone 15 Pro Max egy 5x-6x optikai zoomot kínáló periszkóp lencsét mutat be. Mindkét Pro modell átvált az USB Type-C portra.

Fontos megjegyezni, hogy ezek az áremelkedési becslések pletykákon alapulnak, ezért szkepticizmussal kell kezelni őket.

