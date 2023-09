Az iPhone 15 és az iPhone 15 Plus bemutatása: Új funkciók és fejlesztések

Az Apple bemutatta legújabb okostelefonjait, az iPhone 15-öt és az iPhone 15 Plus-t, amelyek fokozott teljesítményt, új színbeállításokat és USB-C portot kínálnak. A készülékek kikiáltási ára megegyezik a tavalyi modellekkel, ára 799 dollár.

Mind az iPhone 15, mind az iPhone 15 Plus 6.1 hüvelykes, illetve 6.7 hüvelykes kijelzővel érkezik. Az Apple bejelentette, hogy ezeknek a kijelzőknek a maximális fényerejét 2000 nitre növelték, ami élénkebb megtekintési élményt biztosít. Az iPhone 15 előrendelése ezen a pénteken kezdődik, a hivatalos megjelenés szeptember 22-én lesz.

Az új iPhone-ok egyik kiemelkedő tulajdonsága a stílusos színvilág. Az Apple zökkenőmentesen beágyazta a színeket az üveg külső felületébe, ami lenyűgöző és szemet gyönyörködtető felületeket eredményez. Az iPhone 15 rózsaszín, sárga zöld, kék és fekete színben kapható, így a felhasználók széles választékát kínálja a személyes stílusuknak megfelelően.

Az iPhone 15 sorozat kamerarendszere is jelentős fejlesztéseket kapott. Az alapmodell immár 48 megapixeles főérzékelővel büszkélkedhet, amely megfelel a tavalyi iPhone 14 Pro sorozat képességeinek. Ez az érzékelő 1x és 2x optikai zoom módot tesz lehetővé, a szokásos 0.5x ultraszéles objektívvel együtt. A portré módot is továbbfejlesztették, hogy jobb teljesítményt nyújtson gyenge fényviszonyok mellett is, azzal a hozzáadott bónuszsal, hogy automatikusan engedélyezi a fő kamerával történő fényképezéskor. Ezenkívül a mélységi térkép megőrzési funkciójának köszönhetően a felhasználók fényképezés után beállíthatják a fókuszt.

Az iPhone 15 és iPhone 15 Plus készülékeket az A16 Bionic chip hajtja, amely hatmagos CPU-val és 5 magos GPU-val rendelkezik. Ez a chip megegyezik az iPhone 14 Pro modellekben található chippel, amely kivételes teljesítményt és hatékonyságot biztosít. Az iPhone 15 akkumulátorának élettartama ugyanaz, mint elődje, míg az iPhone 15 Plus még hosszabb használati időt kínál a nagyobb belső akkumulátornak köszönhetően. A töltés most már az új USB-C porton keresztül is elvégezhető.

Az iPhone 15 sorozat másik figyelemre méltó kiegészítése a második generációs Ultra-Wideband chip, amely jelentősen javítja a hatótávolságot és a pontosságot az objektumok helymeghatározása során. A Precision Finding mostantól közvetlenül egy személyhez navigálhatja a felhasználókat, amellett, hogy megkeresi az AirTag-ekkel ellátott elemeket.

Ami a biztonsági funkciókat illeti, az Apple kiterjesztette az Emergency SOS via Satellite funkciót a közúti segítségnyújtási helyzetekre. Az Egyesült Államokban az AAA-tagok részesülhetnek ebből a szolgáltatásból. Az Emergency SOS funkciót az iPhone 15 megvásárlását követő első két évben ingyenesen biztosítjuk; az ezen időszakon túli árakat azonban nem hozták nyilvánosságra.

Az iPhone 15 és iPhone 15 Plus szeptember 22-én lesz megvásárolható, az iPhone 15 799 dollártól, az iPhone 15 Plus pedig 899 dollártól lesz megvásárolható.

