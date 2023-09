Fall Tech Event Lineup: Mire számíthatunk szeptemberben és októberben

Szeptember és október izgalmas hónap a technológia szerelmesei számára, hiszen jelentős események és konferenciák zajlanak, amelyek bemutatják a különböző iparágak legújabb innovációit és bejelentéseit. Vessünk egy pillantást a közelgő eseményekre és arra, hogy mit várhatunk tőlük.

Torontói Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF)

Időpont: szeptember 7. csütörtök – szeptember 17. vasárnap

Hol: Toronto belvárosa, Kanada

Mi: A TIFF egy éves filmfesztivál, amely a nemzetközi filmeket emeli ki, és vetítéseket, előadásokat, eseményeket és workshopokat kínál.

Apple Wonderlust

Mikor: szeptember 12-én, kedden 1:10 ET / XNUMX:XNUMX PT

Hol: Apple Park, Cupertino, California

Mi: Az Apple várva várt eseménye, a Wonderlust bemutatja az új iPhone 15 termékcsaládot, amelyről a pletykák szerint Lightning helyett USB-C portok vannak.

Detroit Auto Show

Időpont: szeptember 13. szerda – szeptember 24. vasárnap

Hol: Huntington Place Kongresszusi Központ, Detroit, Michigan

Mi: A Detroiti Autószalon, más néven Észak-Amerikai Nemzetközi Autószalon, autógyártókat és iparági szakértőket hoz össze, hogy bemutassák és megvitassák a legújabb autóipari trendeket és új járműveket.

Amazon-eszközök és -szolgáltatás esemény

Időpont: szeptember 20-án, szerdán 10:XNUMX ET

Hol: Amazon HQ2 Campus, Arlington, Virginia

Mi: Az Amazon meghívásos eseményt szervez második központjában, ahol várhatóan új eszközöket és szolgáltatásokat mutatnak be.

Microsoft különleges esemény

Időpont: szeptember 21. csütörtök

Hol: New York City

Mi: A Microsoft meghívókkal rendelkező „különleges eseményt” szervez, amely valószínűleg a frissített Surface-eszközökre és az AI fejlesztéseire összpontosít.

A Vox Media kódesemény

Időpont: szeptember 26. kedd – szeptember 27. szerda

Hol: Ritz-Carlton, Laguna Niguel, Kalifornia

Mi: A Code egy technológiai esemény, amely összehozza az iparág befolyásos hangjait. Ebben az évben olyan figyelemre méltó előadók lépnek fel benne, mint az X/Twitter vezérigazgatója, Linda Yaccarino, a Bumble vezérigazgatója, Whitney Wolfe Herd, a GM vezérigazgatója, Mary Barra és mások.

Ez csak egy pillantás a szeptemberi és októberi eseményekre. További események, mint például a Meta Connect, a Made by Google és a Samsung Developer Conference is a láthatáron vannak, izgalmas bejelentéseket és betekintést ígérve a virtuális valóságba, új Google-eszközökhöz, illetve a Samsung Galaxy ökoszisztéma frissítéseihez. Ahogy újabb eseményeket jelentenek be, kövesse a The Verge frissítéseit.

