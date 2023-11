Az új fizetési megállapodás bemutatja a Spotify stratégiai manőverezését

By

Az események meglepő fordulatában a zenei streaming óriás, a Spotify egyedülálló és előnyös partnerséget kötött a Google-lal az Android-alapú fizetések terén. Az Epic kontra Google perben nemrégiben megjelent tanúvallomások szerint a Spotify-nak sikerült olyan üzletet kötnie, amelyben 0 százalékos jutalékot fizet, ha a felhasználók a saját fizetési rendszerén keresztül vásárolnak előfizetéseket. Ha azonban a felhasználók a Google-t választják fizetésfeldolgozóként, a Spotify csak csekély, 4 százalékos jutalékot fizet.

Ez a megállapodás jelentősen eltér a Google szokásos 15 százalékos díjától, megkérdőjelezve azt az elképzelést, hogy minden fejlesztőre azonos díjak vonatkoznak. Míg a Google kezdetben megpróbálta bizalmasan kezelni a megállapodás részleteit, azzal érvelve, hogy ez akadályozhatja a tárgyalásokat más alkalmazásfejlesztőkkel, akik kedvezőbb feltételeket keresnek, most a tárgyalás során kiderült.

A Google 2022-ben elindított User Choice Billing programja általában körülbelül 4 százalékkal csökkenti a Play Áruház jutalékát, ha a fejlesztők saját fizetési rendszerüket használják, így a díj körülbelül 11 százalékra csökken. Ez az elrendezés azonban gyakran alig vagy egyáltalán nem kínál tényleges költségmegtakarítást a fejlesztők számára, mivel ők felelősek a fizetés feldolgozásával kapcsolatos költségekért. Noha a Google hangsúlyozta a programja által biztosított rugalmasságot, a költségmegtakarítás kevésbé tűnik jelentősnek, mint azt korábban hitték.

A Spotify figyelemre méltó népszerűsége kulcsszerepet játszott ennek a „példátlan” és személyre szabott üzletnek a biztosításában. A bíróság előtt tanúskodó Don Harrison, a Google globális partnerségekért felelős vezetője a megállapodást azzal indokolta, hogy a Spotify megfelelő funkcionalitása a Play-szolgáltatásokban és az alapvető szolgáltatásokban kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy a fogyasztók továbbra is az Android telefonokat részesítsék előnyben. A fizetési megállapodás mellett a Spotify és a Google egyaránt 50 millió dollárt különített el egy „sikeralap”-ba, ezzel is bizonyítva, hogy közösen fektetnek be a partnerség sikerébe.

Míg a kedvezőbb árakban részesülő többi fejlesztő nevét nem hozták nyilvánosságra, kiderült, hogy a Google mindössze 10 százalékos kedvezményt kínált a Netflixnek – ezt az ajánlatot a streaming-óriás elutasította. Következésképpen a Netflix már nem kínál alkalmazáson belüli vásárlási lehetőséget Androidon, és többé nem fizet díjat a Google-nak az alkalmazás terjesztéséért.

A Spotify legújabb lépése nemcsak a fizetési kötelezettségek kezelésének proaktív megközelítését mutatja be, hanem rávilágít az alkalmazásboltok gazdaságának összetett környezetére is. A fizetési terheit jelentősen csökkentő megállapodás megkötésével a Spotify agyafúrt szereplőként pozicionálta magát az alkalmazásfejlesztők és a technológiai óriások között a jutalékokért folyó küzdelemben.

Gyakran feltett kérdések (GYIK)

1. Mit kínál a Google által kínált User Choice Billing program?

A Google User Choice Billing programja lehetővé teszi az alkalmazásfejlesztők számára, hogy saját fizetési rendszerüket használják, ezzel csökkentve a Google Play Áruház által felszámított jutalékokat. Ez a program általában körülbelül 4 százalékot veszít le a szokásos 15 százalékos díjból, ami körülbelül 11 százalékra csökkenti. Fontos azonban megjegyezni, hogy a fejlesztők továbbra is felelősek a fizetési feldolgozás költségeiért, ami ellensúlyozhatja az esetleges költségmegtakarításokat.

2. Hogyan sikerült a Spotifynak kedvezőbb fizetési feltételeket biztosítania a Google-lal?

A Spotify jelentős népszerűsége és az Android telefonok értékesítésére gyakorolt ​​lehetséges hatása döntő szerepet játszott a Google-lel folytatott egyedi fizetési megállapodás megtárgyalása során. Ez aláhúzza a Spotify stratégiai értékét a Google ökoszisztémája számára. Azzal, hogy olyan üzletet kínált, amelyben a Spotify 0 százalék jutalékot fizet a saját rendszerén keresztül feldolgozott előfizetésekért, és csak 4 százalékot, ha a felhasználók a Google-t választják fizetésfeldolgozónak, mindkét fél kölcsönösen előnyös megállapodást kötött.

3. Kapott-e más fejlesztő hasonló bánásmódot a Google-tól?

Noha a Google elismerte, hogy más fejlesztők bőkezűbb árakat biztosítottak, tartózkodtak e felek megnevezésétől. A próba során kiderült, hogy a Google mindössze 10 százalékos kedvezményt kínált a Netflixnek, amit a streaming platform elutasított. Ennek eredményeként a Netflix többé nem biztosít alkalmazáson belüli vásárlási lehetőséget Androidon, és nem fizet semmilyen díjat a Google-nak az alkalmazás terjesztéséért.