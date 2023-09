A zoom felveti a trösztellenes aggodalmakat a Microsoft viselkedésével kapcsolatban

By

A Zoom Video Communications Inc. aggodalmának adott hangot a Microsoft Corp. állítólagos versenyellenes magatartása miatt az Egyesült Államok, az Európai Unió és más joghatóságok szabályozóival folytatott megbeszélésein. Az ügyben jártas személy szerint a Zoom az elmúlt évben megbeszéléseket folytatott az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságával, valamint az EU, az Egyesült Királyság és Németország versenyjogi végrehajtóival.

A Zoom által felvetett egyik fő aggály az, hogy a Microsoft előnyben részesíti Teams videokonferencia szoftverét az árcsomagolás és a terméktervezés révén. A vállalat azzal érvel, hogy ez a magatartás tisztességtelen előnyhöz juttatja a Microsoftot a piacon. A Microsoftot már az EU versenyfelügyeleti hatósága is megvizsgálta, és azt vizsgálja, hogy a Teams Microsoft 365 és Office 365 összekapcsolása sérti-e a trösztellenes szabályokat.

A Slack három évvel ezelőtti panaszára válaszul a Microsoft a közelmúltban bejelentette, hogy október 1-jétől szétválasztja a Teamst Európában. A német Szövetségi Kartellhivatal márciusban szintén vizsgálatot indított a Microsofttal szemben, hogy kivizsgálja a csomagban való értékesítési gyakorlatot és az esetleges versenyellenes magatartást.

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság hatóságai a felhőszolgáltatásokkal kapcsolatban is vizsgálatot indítottak, amely terület, ahol a Microsoft Azure-ja jelentős szereplő. E vizsgálatok célja annak megállapítása, hogy a Microsoft, az Amazon.com Inc. és az Alphabet Inc. bizonyos gyakorlatai korlátozzák-e az innovációt az iparágban.

Bár a Teams a Zoom elsődleges versenytársa, a vállalat egészen a közelmúltig tartózkodott e kérdések nyilvános megvitatásától. A Goldman Sachs Kommunikációs és Technológiai Konferencián a Zoom vezérigazgatója, Eric Yuan felszólította az FTC-t, hogy vizsgálja meg a Microsoft csomagban való értékesítési gyakorlatát, és hangsúlyozta a tisztességes verseny fontosságát.

Ahogy a Zoom a videokonferenciákon túl is folyamatosan bővíti a vállalkozások számára nyújtott szolgáltatásait, igyekszik kezelni a trösztellenes aggályokat, és tisztességes versenyt kíván biztosítani a piacon.

Források:

- Bloomberg