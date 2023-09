A World of Warcraft bemutatja a Guardians of the Dream Patch-et

A World of Warcraft bejelentette nagyon várt közelgő javítását, a Guardians of the Dream-et, amely izgalmas új tartalmakat mutat be a játékosok számára. Ez a nagy javítás egy új zónát, egy kihívásokkal teli raidet és egy friss Mythic+ Dungeons-készletet tartalmaz.

A Guardians of the Dream csúcspontja az új zóna, amely mélyen elvezeti a játékosokat az Emerald Dream néven ismert misztikus birodalomba. Ez a spirituális dimenzió régóta része a Warcraft-tannak, és a játékosok vad primalista erőkkel találkoznak majd, amelyeket a félelmetes Fyrakk, a tűz megtestesítője vezet. Ebbe a soha nem látott birodalomba való bemerészkedés próbára teszi a kalandorok ügyességét és bátorságát.

A patch bemutatja az Amirdrassil raidet is, egy izgalmas találkozást a Druids of the Flame-vel. Ez a raid egyedülálló élményt kínál, mivel a játékosoknak lehetőségük lesz sárkányokon lovagolni, miközben üldözik a repülő lángdruidákat, amelyek pusztítást okoznak az Emerald Dreamben. A fejlesztők azonban óvatosak a mechanikával kapcsolatban, és azt tervezik, hogy alaposan tesztelik a találkozást, mielőtt kiadnák az élő játéknak.

Ezenkívül a javítás egy frissített Mythic+ Dungeon készletet is tartalmaz a 3. évadhoz. A játékosok Emerald Dream témájú kazamatákra számíthatnak a korábbi kiegészítőkből, mint például a Darkheart Thicket és a The Everbloom. Ezenkívül a Dawn of the Infinites megadungeon két szárnyra oszlik, és nagyobb kihívást jelentő tartalmat kínál a játékosok számára.

Az alkalmi játékosok számára rengeteg szabadtéri tevékenység vár. A javítás három nyilvános eseményből álló ciklust mutat be: a Superbloomot, amelyet az Overwatch rakománytérképei inspiráltak, egy mezőgazdasági eseményt, ahol a játékosok pénzeket és jutalmakat gyűjthetnek, és az Emerald Bounty-t, ahol a játékosok elültetik a magokat, és nézik, hogyan nőnek fává, egyedülálló jutalmakat biztosítva.

A játékosok még ezen a héten kipróbálhatják az új javítást a PTR-en (nyilvános tesztbirodalom). Izgalmas új tartalmaival a Guardians of the Dream azt ígéri, hogy a World of Warcraft játékosok számára izgalmas és magával ragadó élményt kínál az Emerald Dreamben.

