Bizonyítékokon alapuló gyakorlat és a Can't Wait to Learn Program evolúciója

A Can't Wai to Learn, a War Child konfliktusok által érintett gyermekek digitális oktatási programját mindig is tudományos bizonyítékok vezérelték. Ahhoz azonban, hogy egy beavatkozást valóban „bizonyítékon alapulónak” lehessen tekinteni, meg kell felelnie bizonyos kritériumoknak. Egy nagyszabású ugandai tanulmány révén a Can't Wait to Learn mára megfelelt ezeknek a kritériumoknak, ami izgalmas fejlődést jelez a programban.

A bizonyítékokon alapuló gyakorlat az az elképzelés, hogy a foglalkozási gyakorlatoknak, mint például az ápolás, az oktatás vagy a gyermekek pszichoszociális támogatása, tudományos bizonyítékokon kell alapulniuk. Ez magában foglalja a szigorú kutatási folyamatok alkalmazását a beavatkozások hatásának bizonyítására, ahelyett, hogy hagyományokra, intuíciókra vagy személyes tapasztalatokra hagyatkozna. A segélyszervezeteknek hajlandónak kell lenniük arra, hogy felelősségre vonják magukat, hogy ne okozzanak több kárt, mint hasznot.

A bizonyítékokon alapuló megközelítés a tudományos kutatás alatt álló beavatkozásokkal kezdődik, mint például a megvalósíthatósági értékelések vagy az ellenőrzött kísérletek. E tanulmányok eredményeit a módszer adaptálására és javítására használják fel, ha nem meggyőzőek vagy nem megfelelőek. Ha az eredmények pozitívak, a beavatkozás az értékelés következő fázisába lép.

A Can't Wait to Learn egy randomizált, kontrollált vizsgálaton esett át Ugandában az elmúlt 18 hónapban. A tanulmányban 1507 gyermek vett részt az Isingiro körzet 30 iskolájából. Az iskolák fele a rendszeres angol és matematika órákat a Can't Wait to Learn-re cserélte, hogy közvetlenül összehasonlíthassa annak hatékonyságát. A hamarosan egy tudományos folyóiratban megjelenő tanulmány eredményei azt mutatják, hogy a Can't Wait to Learn nemcsak jobban teljesít, mint a szokásos oktatás, hanem a legtöbb hasonló környezetben használt EdTech programot is felülmúlja.

Ez az ugandai próba megszilárdítja a Can't Wait to Learn teljes értékű, bizonyítékokon alapuló programot. A War Child által a program kezdete óta Csádban, Jordániában, Libanonban és Szudánban végzett 10 kutatásból álló gyűjtemény része. Egy szudáni tanulmány megállapította, hogy a gyerekek matematikában közel kétszer annyit, olvasásban pedig közel háromszor annyit fejlődtek, mint a kormány iskolán kívüli gyerekeknek szóló tanulási programja.

Ez az ugandai mérföldkő jelenti a Can't Wait to Learn skálázási útjának kezdetét. A honosítási megközelítésnek megfelelően a program végrehajtását átadtuk a helyi önkormányzatnak. A Can't Wait to Learn célja, hogy a kutatások során megosszák, mi működik és mi nem, érdemi előrelépést kíván elérni a konfliktusok által érintett összes gyermek ingyenes, méltányos és minőségi oktatása felé.

A Can't Wai to Learn eredetileg 2012-ben fejlesztették ki Szudánban, azóta több országban is tesztelték és bevezették. Eddig körülbelül 100,000 XNUMX gyermeket ért el, ígéretes kilátásokkal a jövőbeli növekedésre.

