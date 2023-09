A tanulószerződéses gyakorlati képzések használata a digitális készségek hiányának megszüntetésére

By

A tanulószerződéses gyakorlati díjat az Egyesült Királyság kormánya 2017-ben vezette be, hogy a nagy munkaadók beruházhassanak a tanulószerződéses gyakorlati képzésbe. Azok a munkáltatók, akiknek a fizetése meghaladja az évi 3 millió fontot, teljes éves fizetésük 0.5%-át kötelesek befizetni az illetékalapba. Ezeket az alapokat ezután felhasználhatják saját tanulószerződéses gyakorlati képzési és értékelési költségeik finanszírozására, vagy átruházhatják azokat egy másik munkáltatóhoz. A fel nem használt pénzeszközök azonban lejárnak.

A tanulószerződéses gyakorlati képzési szabványok széles skálája elérhető különböző szinteken, beleértve a digitális foglalkozásokra vonatkozókat is. Az Institute for Apprenticeships & Technical Education (IfATE) foglalkozási térképekkel segíti a munkaadókat abban, hogy azonosítsák a tanulók fejlődési és készségfejlesztési útvonalait. A szakképzésre összpontosító egyetemek, mint például a Buckinghamshire New University (BNU), szintén beléptek a felsőoktatási és diplomás tanulószerződéses gyakorlati képzés piacára, és olyan iparágakban kínálnak tanulószerződéses gyakorlati képzést, mint az egészségügy, a rendészet, a mérnöki tudomány, az üzleti élet és a menedzsment, valamint a digitális.

A munkaadók gyakran toboroznak gyakornokokat alacsonyabb szintű tanulószerződéses gyakorlati képzésekre, és lehetőséget kínálnak számukra, hogy teljes fokú képesítést szerezzenek. Ez lehetővé teszi a gyakornokok számára, hogy a hagyományos négy évhez képest rövidebb időn belül szerezzenek teljes alapképzést.

Bár aggályok merülhetnek fel a tanulószerződéses gyakorlati képzések elvégzésének arányával kapcsolatban, a munkaadóknak alaposan meg kell fontolniuk az általuk fontolóra vett szolgáltatók eddigi eredményeit. Például a BNU a Digital and Technology Solutions Professional (BSc) fokozatú tanulószerződéses képzésben több mint 90%-ot teljesített. Ez a speciális gyakornoki szabvány hat különböző útvonalat tartalmaz, beleértve a szoftverfejlesztést, az IT-tanácsadást, a kiberbiztonságot, a hálózatkezelést, az adatelemzést és az üzleti elemzést.

A képzési szolgáltatók különböző kézbesítési modelleket kínálhatnak, például napi kiadást vagy blokkos kézbesítést. Egyedi szállítási modelleket is kidolgozhatnak azon munkáltatók számára, akik minimális számú tanulót tudnak toborozni.

A szakmai gyakorlatok a személyes fejlődés szempontjából átalakulhatnak. Értékes munkatapasztalatot biztosítanak a tanulóknak, és lehetőséget adnak diploma megszerzésére adósság felhalmozódása nélkül. A szakon végzett tanulószerződéses gyakorlati képzés nem korlátozódik az iskolai végzettségre; a meglévő alkalmazottaknak is előnyösek, akik tovább akarnak képződni, vagy pályaváltókat keresnek, akik új lehetőségeket keresnek. Ezek a tanulószerződéses gyakorlati képzések áthidalják az egyetemi oktatás és az ipar követelményei közötti szaktudást is.

Ahhoz, hogy a képzési gyakorlatokat hatékonyan felhasználhassák a digitális készségek terén mutatkozó hiányosságok csökkentésére, a munkaadóknak tanulószerepeket kell létrehozniuk, vagy illetékből finanszírozott képzést kell kínálniuk a meglévő alkalmazottaknak. Figyelembe kell venniük a tanulószerződéses gyakorlati képzések szintjét és a munkaerő-szükségleteikhez igazodó speciális gyakornoki szabványokat is.

A tanulószerződéses gyakorlati képzések összetett világában való eligazodáshoz a munkaadók más szervezetek sikeres példáira nézhetnek. Például a Crimson, egy West Midlands-i székhelyű IT-cég sikeres gyakornoki programot dolgozott ki. Iskolát végzetteket toboroznak a 4. szintű tanulószerződéses gyakorlati képzésbe, és lehetőséget kínálnak számukra, hogy IT-tanácsadói képzésben folytassák a képzést. Vállalkozásukban magas a gyakornokok aránya, és erős elkötelezettségük a jövőbeli tehetségek gondozása iránt.

Összefoglalva, a diplomás gyakorlati képzésben rejlik a lehetőség a digitális készségek hiányának megszüntetésére és a digitális technológusok következő generációjának felkészítésére. A tanulószerződéses gyakorlati képzési díj kiegyenlítésével és a megbízható képzési szolgáltatókkal való együttműködéssel a munkaadók értékes lehetőségeket biztosíthatnak az egyének számára készségeik fejlesztésére és munkatapasztalat megszerzésére a feltörekvő technológiák terén.

