Az EA bejelentette a Rene projektet: A Next-Gen Sims játék ingyenesen letölthető lesz

Az EA új részleteket hozott nyilvánosságra a következő generációs Sims játékkal kapcsolatban, amely Project Rene kódnéven szerepel. A Behind The Sims bemutatója során a cég egy blogbejegyzésben bejelentette, hogy a játék ingyenesen letölthető lesz. Ez a lépés a The Sims 4 tavalyi ingyenes játékának sikerét követi.

A Project Rene ingyenes letöltési lehetősége azt jelenti, hogy a játékosok előfizetés, alapjáték vásárlás vagy energiamechanika nélkül csatlakozhatnak, játszhatnak és felfedezhetik a játékot. Az EA célja, hogy megkönnyítse a játékosok számára a barátok meghívását vagy csatlakozását, valamint új funkciók, történetek és kihívások megtapasztalását.

Az EA azonban tisztázta, hogy a játék továbbra is tartalmaz majd megvásárolható tartalmat és csomagokat, hasonlóan a The Sims 4-hez. De az árstruktúra és az áruk értékesítésének módja eltérhet a jelenlegi játéktól. Az EA példát adott arra, hogy az alapvető időjárást mindenki számára ingyenes szolgáltatásként adják hozzá, míg a jövőbeli csomagok bizonyos témákra, például téli sportokra vagy versenyekre összpontosíthatnak.

A Project Rene megjelenése nem jelenti a The Sims 4 támogatásának végét. Az EA azt tervezi, hogy a belátható jövőben továbbra is frissítéseket és új tartalmakat biztosít a The Sims 4 közösség számára.

Bár konkrét indulási dátumot nem jelentettek be, az EA a Project Rene átláthatóbb fejlesztési folyamatán dolgozik. A cég korábban elárulta, hogy a játék szóló- és többjátékos élményeket is kínál majd, a többjátékos komponenskészletről pedig az év végén fognak további információk megjelenni.

Forrás: [The Verge] (forrás)