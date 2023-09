Az első leszármazott bemutatja az új hőst, Sharen Julicia: A Half-Woman Half-Machine Half Assassin

A Nexon hamarosan megjelenő fosztogató lövöldözős játéka, a The First Descendant nagy felhajtást keltett a játékosok körében. Az Unreal Engine 5 által hajtott következő generációs játék PC-re, PS5-re és Xbox Series X|S-re jelenik meg. Nemrég bemutatták az új hőst, Sharen Julicia-t, aki halálos képességeit mutatja be egy játékmenetet bemutató előzetesben.

Sharen Julicia, egy lenyűgöző félig nő, félig gép karakter, egyedi játékstílust hoz az Első leszármazotthoz. Szakértelme a közeli harcban rejlik, így ideális választás az agresszív taktikát kedvelő játékosok számára. Sharen álcázást alkalmaz mind a lopakodó megközelítésekhez, mind a gyors visszavonulásokhoz, lehetővé téve számára, hogy észrevétlenül közel kerüljön ellenségeihez.

Sharen egyik passzív képessége, az Assassinator lehetővé teszi számára, hogy nagyobb sebzést okozzon az ellenfeleknek, akik nem őt célozzák. Ez a képesség tovább erősíti halálos hatását a csatatéren. Ezenkívül Sharen számos aktív képességgel rendelkezik, amelyek növelik támadóképességét. Cutoff Beam-je egy elektromos sugártámadást szabadít fel, amely nem csak sebzést okoz, hanem elektromos ütést is kifejt a célpontjaira.

Egy másik aktív képessége az Active Camouflage, amely mindaddig elrejti jelenlétét, amíg el nem indítja a támadást. Ez a technika az Ambush módot váltja ki, ha az álcázás véget ér, és növeli a következő csapás sebzését. Ezen kívül Sharen bevethet Shock Nuts-ot, robbanóanyagokat, amelyek elkábítják ellenfeleit, és Flash Daggereket, amelyek több lövedéket szabadítanak fel a célzási tartományán belüli ellenségekre. Ezek a tőrök robbanásveszélyes sebzést okoznak, és elektromos ütést váltanak ki.

A The First Descendant izgalmas játékmenetet és heves csatákat ígér, Sharen Julicia pedig egy újabb izgalmas aspektust ad a játékhoz. A játékosok akciódús élményre számíthatnak ezzel a halálos félig nő, félig gép bérgyilkossal. Maradjon velünk az exkluzív új játékmenetről, mivel az IGN hamarosan további részleteket is elárul a The First Descendantről.

Definíciók:

– Looter shooter: A videojátékok olyan alműfaja, amely a fosztogatás és lövöldözés elemeit ötvözi, ahol a játékosok fegyvereket, lőszereket és felszereléseket gyűjtenek harc közben.

– Unreal Engine 5: Az Epic Games által készített legmodernebb játékfejlesztő motor.

– Áramütési effektus: Olyan játékmechanika, amely további sebzést vagy állapothatást okoz az elektromos támadás által elszenvedett célpontokon.

Források:

– Ryan McCaffrey, az IGN előzetesek vezető szerkesztője, valamint Xbox-műsor és interjúműsor házigazdája.