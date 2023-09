Barbie: A filmes áru, aminek nem tudsz ellenállni

By

Greta Gerwig Barbie-filmje óriási sikert aratott, és minden korosztály számára magával ragadja a közönséget a nőiesség és a tökéletesség nyomásának felfedezésével. Ha rajongója vagy a filmnek, örömmel fogod tudni, hogy Barbie-témájú árucikkek széles választéka megvásárolható. A filmzenéktől és a ruházattól kezdve a gyűjthető babákig és játékkiegészítőkig mindenki talál valamit.

Megvásárolhatja a film digitális másolatát, vagy előrendelheti a fizikai lemezt. A film kölcsönzése 24.99 dollárba, a vásárlás 29.99 dollárba kerül. Érdemes megjegyezni, hogy a film jogosult a Movies Anywhere programra, így bármely résztvevő platformon megtekintheti.

Ha szeretné bővíteni Barbie-kollekcióját, előrendelheti a Barbie-filmet 4K UHD Blu-ray-en. A megjelenés dátumát még nem határozták meg, de a fizikai formátumú filmek általában néhány héten belül elérhetővé válnak a digitális verzió után.

Ryan Gosling karakterének, Kennek a rajongói örülhetnek a Barbie The Movie Collectible Ken Doll megjelenésének. Ez a baba ikonikus fekete rojtos mellényével és műbundájával a tiéd lehet 75 dollárért. Még gyűjthető Barbie-filmes csomagolásban is kapható. Ennek az elemnek a megjelenési dátuma 31. január 2024.

Barbie albuma, amely Ryan Gosling, Lizzo és mások számait tartalmazza, elérhető bakelitlemezen. Választhat rózsaszín bakelit vagy Amazon Exclusive tejszerű átlátszó bakelit közül, mindkettő jelenleg akciós.

A játékrajongók számára Barbie-témájú kontrollerek állnak rendelkezésre. Választhat egy Deep Pink Xbox vezérlőt vagy egy Nova Pink PS5 kontrollert, hogy egy csipetnyi Barbie varázslatot adjon játékbeállításához.

Ha meg szeretnéd mutatni Ken-ergyed, akkor előrendelheted az 'I Am Kenough' kapucnis pulcsit a Matteltől. A kellemes anyagból készült kapucnis pulóver 60 dollárba kerül, és október 10-e előtt szállítják. A Mattel más „I Am Kenough” ruházati cikkeket is kínál, beleértve a sapkákat és kapucnis pulcsikat.

Azok számára, akik szeretnék díszíteni életterüket, a Mattel Barbie-film témájú vászonnyomatokat kínál. Ezek az egyenként 40 dolláros nyomatok lehetővé teszik, hogy bemutassa Barbie iránti szeretetét.

A rengeteg lehetőség közül választhat, a Barbie-rajongók teljesen elmerülhetnek a film világában. Legyen szó gyűjthető tárgyakról, divatról vagy dekorációról, a Barbie: The Movie megünneplésére nincs hiány.

Forrás: IGN – Hannah Hoolihan (szabadúszó író)