A Tech Year az Apple Eventtel és a Dreamforce konferenciával indul

Szeptember második hete egy új technológiai év kezdetét jelenti, olyan jelentős eseményekkel, mint az Apple iPhone eseménye és a Salesforce Dreamforce konferenciája, amely megadja az alaphangot az iparág számára. Ezek az események egyben a technológiai konferencia szezon kezdetét is jelzik, a Meta Platforms, a Microsoft és az Oracle műsoraival.

Az egyik nagyon várt esemény az Arm Holdings első nyilvános ajánlattétele, amely várhatóan 50-54.5 milliárd dollárra értékeli a chiptervezőt. Ez az IPO, valamint a szállító startup Instacart tervezett nyilvános ajánlattétele újjáélesztheti a szunnyadó technológiai IPO piacot. A tét idén nagy, hiszen a jogi csaták, a makrogazdasági feltételek, a Kínával vívott kereskedelmi háború és a szabályozási kihívások aggályokat keltettek.

A heti események rávilágítanak a technológiai iparág lehetőségeire és problémáira. Az Arm's IPO bemutatja a technológia és a mesterséges intelligencia erejét, míg a Google-DoJ eset aggályokat vet fel néhány vállalat erejével kapcsolatban. Az igazságügyi minisztérium azzal érvel, hogy a Google illegálisan kihasználta a telefongyártókkal és internetböngészőkkel kötött megállapodásokat, hogy monopolizálja a keresőmotorok piacát.

Eközben a Szenátusi testület ülésezik, hogy megvitassák a felelős mesterségesintelligencia-használatot, és kétpárti törvényt dolgoznak ki az MI szabályozására. Még az olyan technológiai óriások, mint az Apple és a Salesforce sem mentesek a kihívásoktól, az Apple bevételi és értékesítési problémákkal néz szembe, a Salesforce pedig fontolgatja a Dreamforce áthelyezését a kábítószer-használat és a hajléktalanság miatti aggodalmak miatt San Franciscóban.

A technológiai tájat érintő fő probléma az AI. A megbeszélések zárt volta és az iparág domináns szereplői általi szabályozási megragadásának lehetősége kérdéseket vet fel a szabályozás méltányosságával kapcsolatban. Az igazságügyi minisztérium bevonása azonban tovább súlyosbítja a kérdést.

Összességében ez a zsúfolt technológiai hét megteremti a terepet a technológiai ipar számára a következő évben, számos lehetőséggel, kihívásokkal és szabályozási aggályokkal.

