Az Evie Networks kibővíti együttműködését Dan Murphy's-vel, hogy több elektromos töltőállomást telepítsen

Az Evie Networks, a nyilvános elektromosjárművek töltőire szakosodott vállalat bejelentette, hogy kibővített együttműködést folytat Dan Murphy's-vel, hogy további töltőállomásokat telepítsen üzleteik helyszínére. Már öt töltőállomást telepítettek Dan Murphy üzleteibe szerte Ausztráliában, a hatodik állomást pedig a Victoria állambeli Broadmeadowsba tervezik.

Ez a partnerség pozitív lépés az elektromos járművek töltési infrastruktúrájához való hozzáférés javítása felé. A Dan Murphy üzleteiben található töltőállomások hálózatának bővítésével több elektromos jármű-tulajdonos is kényelmesen hozzáférhet a töltési lehetőségekhez vásárlás vagy ügyintézés közben. Ez is igazodik a fenntartható közlekedési lehetőségek iránti növekvő kereslethez.

A Twitter állítólag a The New York Times egyik fő hirdetőjének árnyalja

Meglepő lépésként a Twitter, ma X néven, állítólag árnyékban tiltotta a The New York Times-t, megakadályozva, hogy a felhasználók lássák az újság tartalmára hivatkozó tweeteket. Ez az akció különösen ironikus, mert a The New York Times az X egyik fő hirdetője, és promóciós kampányokat futtat sportoldalán, a The Athleticen.

A The New York Times weboldalára hivatkozó tweetek iránti elkötelezettség július végén jelentősen visszaesett, és augusztusban tovább csökkent. Ez a csökkenés volt megfigyelhető, ha összehasonlítottuk az elkötelezettséget más nagy hírszolgáltatások, például a BBC, a CNN, a Politico, a Wall Street Journal és a Washington Post tweetjeivel. Ugyanebben az időszakban az e versengő híroldalak bejegyzései iránti érdeklődés növekedett, vagy állandó maradt.

A Meta (korábban Facebook) állítólag fejlett AI-modellt fejleszt, hogy versenyezzen az OpenAI-val

A Meta állítólag egy fejlett mesterséges intelligencia-modellt épít, amelynek célja, hogy megfeleljen az OpenAI népszerű nyelvi modelljének, a GPT-4-nek. Ez a mesterséges intelligencia eszköz szövegeket és elemzéseket generál a vállalkozások számára. E törekvés mögött az a cél, hogy versenyezzen a piacra kerülő új mesterséges intelligencia modellek beáramlásával. Ennek megvalósítása érdekében a Meta állítólag fejlett Nvidia chipek beszerzésére törekszik.

A Meta által kifejlesztett mesterséges intelligencia-modell várhatóan különféle módokon segíti majd a vállalkozásokat, beleértve a kifinomult szövegek generálását, összetett elemzések elvégzését és további kimenetek előállítását. E szolgáltatások felajánlásával a Meta versenyelőnyt kíván kialakítani az AI-piacon.

Az Internet Archívum fellebbezett az Ebook Library perének elvesztése ellen

Az Internet Archívum bejelentette, hogy fellebbezni kíván az e-könyvtárával kapcsolatos szerzői jogi ügyben a közelmúltban bekövetkezett veszteség miatt. Egy megegyezést követően az Archívum már korlátozta bizonyos könyveihez való hozzáférést. Az eredeti ítélet megállapította, hogy az Archívum által végzett könyvszkennelés nem tartozik az Egyesült Államok méltányos használatára vonatkozó törvényei hatálya alá. Következésképpen a weboldalnak korlátoznia kellett a nyilvános hozzáférést a kereskedelemben kapható, szerzői joggal védett könyvekhez.

Az Internet Archívum fellebbezési döntése aláhúzza elkötelezettségét a tudáshoz és az irodalomhoz való hozzáférés megőrzése mellett, miközben foglalkozik a szerzői jogok tulajdonosai által felvetett aggályokkal. Ez az eset rávilágít a digitális könyvtárak és a méltányos használat körüli folyamatos kihívásokra és vitákra a digitális korban.

Potenciálisan lakható exobolygó, K2-18b, James Webb űrteleszkóp azonosította

A James Webb Űrteleszkóp azonosította a K2-18b exobolygót, amely a lakhatóság és a földönkívüli élet keresésének lehetőségét rejti magában. A 2015-ben felfedezett K2-18b felszínén feltehetően folyékony óceán található, és metánt, szén-dioxidot és dimetil-szulfidot tartalmazhat. Ez az exobolygó lényegesen nagyobb, mint a Föld, mérete 8.6-szorosa, és egyedülálló lehetőséget kínál a galaxisunkban történő tudományos felfedezésre.

Ahogy folytatjuk a saját bolygónkra emlékeztető tulajdonságokkal rendelkező exobolygók felfedezését, a Földön túli élet keresése egyre magával ragadóbb. A K2-18b lenyűgöző bepillantást nyújt a naprendszerünkön túli lakható világok lehetőségébe.

