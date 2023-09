Tajvan új irányelveket vezet be a digitális eszközipar számára

By

Tajvan csatlakozott a digitális eszköziparra vonatkozó szabályozást végrehajtó országok egyre növekvő listájához. A Tajvani Pénzügyi Felügyeleti Bizottság (FSC) tíz vezérelvet dolgozott ki, amelyek célja az innováció előmozdítása és a befektetők védelme közötti egyensúly megteremtése.

Az iránymutatások egyik kulcsfontosságú rendelkezése a Tajvanon FSC-engedély megszerzése nélkül működő offshore tőzsdék elleni fellépés. Ez azt jelenti, hogy az olyan globális tőzsdék, mint a Binance, a Bitfinex és a Kraken, amelyek eddig több joghatóságban is úgy működtek, hogy nem tartották be a szabályozást, most szigorúbb ellenőrzés alá kerülnek.

Tajvan megtapasztalta a szabályozatlan cserék negatív hatásait, mivel az egyik legrosszabbul érintett ország volt az FTX összeomlása miatt. Ennek eredményeként az FSC proaktív intézkedéseket hoz a befektetők védelme és a digitális eszközök piacának stabilitása érdekében.

A szélhámos tőzsdék visszaszorítása mellett Tajvan új irányelvei azt is előírják, hogy a Virtual Asset Service Provider (VASP) a hirdetések közzététele előtt kérje ki az FSC jóváhagyását. A VASP-knek el kell különíteniük az ügyfelek vagyonát a működési tőkétől, és robusztus pénzmosás-ellenes (AML) programokat kell végrehajtaniuk. Az iránymutatás továbbá tiltja összetett származékos termékek lakossági befektetők számára történő kínálását, és súlyos szankciókat szab ki az előírások be nem tartása esetén.

A token-kibocsátás egy másik terület, amellyel az irányelvek foglalkoznak. A VASP-knek át kell adniuk a fehér könyveiket az FSC-nek felülvizsgálat céljából a tokenek kiadása előtt. Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy elősegítse az átláthatóságot és megvédje a befektetőket a csalárd rendszerektől.

Érdemes megjegyezni, hogy az FSC joghatósága nem terjed ki a nem helyettesíthető tokenekre (NFT), mivel egyedi jellemzőik és összeállíthatóságuk átfogóbb szabályozást igényel.

Tajvannak a digitális eszközipar szabályozására irányuló lépése tükrözi a globális szabályozók egyre növekvő tendenciáját, hogy felzárkózzon a kriptopiac gyors fejlődéséhez. Ezen irányelvek végrehajtásával Tajvan biztonságosabb és átláthatóbb környezetet kíván teremteni a befektetők számára, miközben támogatja az innovációt a digitális eszközök szektorában.

