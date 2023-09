A pletykák szerint a Nintendo Switch 2 jobb teljesítményt és csökkentett betöltési időt kínál

Továbbra is keringenek a pletykák a nagyon várt Nintendo Switch 2-ről, és új részletek kerülnek napvilágra a teljesítményével és funkcióival kapcsolatban. Megbízható források azt állították, hogy a konzolt augusztusban titokban mutatták be a Gamescomon, most pedig egy harmadik forrás is megerősítette ezeket az állításokat, és további információkat adott hozzá.

Az Eurogamer és a VGC jelentései szerint a Switch 2-ről a pletykák szerint a „The Legend of Zelda: Breath of the Wild” nagyobb képkockasebességgel és felbontással fut, ami ígéretesnek tűnik a népszerű játék rajongói számára. Nate The Hate, egy korábban megbízható Nintendo bennfentes is alátámasztotta ezeket az állításokat, és további részleteket árult el a konzolról.

Az egyik figyelemre méltó fejlesztés, amelyet Nate The Hate említett, a betöltési idő jelentős csökkentése. Kijelenti, hogy az új hardver szinte azonnali betöltési időt tesz lehetővé a játékok számára, különösen a főmenüből történő rendszerindításkor. Ez jelentős előrelépés az eredeti Switch-hez képest, amelynek betöltési ideje körülbelül 30 másodperc volt.

Ami a teljesítményt illeti, Nate The Hate azt állítja, hogy a „Breath of the Wild” 60 képkocka/másodperc sebességgel futott 4K felbontás mellett a Switch 2-n. Azt is megemlítette, hogy a konzol fejlett sugárkövetési képességekkel rendelkezik, hasonlóan a PlayStationhez. 5 és Xbox Series X/S képes elérni. Ugyanakkor tisztázza, hogy a Switch 2 nyers ereje várhatóan az Xbox Series S alatt lesz.

Ennek kompenzálására a Switch 2 új technológiát alkalmazhat, az úgynevezett DLSS-t (deep learning supersampling), amely képes szimulálni a 4K felbontást kisebb teljesítményű eszközökön. Ez a natív 4K-hoz hasonló vizuális élményt nyújthat, miközben megőrzi a teljesítmény hatékonyságát.

Bár továbbra is bizonytalan a Switch 2 kompatibilitása és a hivatalos bemutatási/bevezetési dátumok, a Nate The Hate azt sugallja, hogy a következő Nintendo Direct körülbelül három nap múlva, valószínűleg szeptember 14-én kerül adásba. Fontos megjegyezni, hogy a Nintendo Directs általában csütörtökönként.

Összefoglalva, a Nintendo Switch 2 pletykázott jellemzői jobb teljesítményt, csökkentett betöltési időt és a DLSS technológia lehetséges kihasználását jelzik. A rajongók izgatottan várják a Nintendo további frissítéseit a várva várt konzollal kapcsolatban.

