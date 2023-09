Az MTV a Snapchattel együttműködve szavaz a Video Music Awards-on

By

Az MTV együttműködött a Snapchattel, hogy a felhasználók a Snapchat Lenses funkcióján keresztül szavazhassanak egy Video Music Awards kategóriára. A Snap Camera Kit segítségével a szórakoztatóipari vállalat integrálja a kiterjesztett valóságon (AR) alapuló élményeket a díjátadóba. Miután kiválasztották a három döntőst a legjobb új előadó kategóriában, a felhasználók a Saucealitos által készített speciális lencsével szavazhatnak úgy, hogy ujjukkal jeleznek egyet, kettőt vagy hármat az előadó kiválasztásához. Bár továbbra is bizonytalan, hogy a Snapchat-en keresztül kapott szavazatok száma jelentős hatással lesz-e a végeredményre, ezek bele fognak számítani a teljes számlálásba.

A szavazási funkció mellett az MTV azt is bejelentette, hogy egy AR Moonperson jelenik meg a POV VMA élő közvetítésében a rajongók által beküldött szelfikekkel. Korábban a szórakoztatóipari cég hagyományos módszert alkalmazott, amikor az emberek szelfiket küldtek be egy űrlapon az esemény előtt. Idén a felhasználók kipróbálhatják az AR Moonperson effektust is, amely a Holdszemélyt saját otthonukba vetíti. Ha kiválasztanak egy szelfit a fényképezőgépükről, szemtanúi lehetnek a Hold személyének, aki körbe-körbe lebeg úgy, hogy az arcuk látható a napellenzőben.

Az elsősorban a 13-24 éves korosztály körében népszerű Snapchat ideális platform az MTV célközönsége számára. Bár a Snapchat a Stories oldalán az előző év VMA-jait is bemutatta, ez az együttműködés jelenti az első hivatalos együttműködést a Snapchat és az MTV között egy díjátadó kapcsán. A Snapchat korábban zenei fesztiválokkal, turnén részt vevő előadókkal és sportversenyekkel kötött partnerséget, hogy megismertesse az AR-élményeket a rajongókkal.

A Snap, a Snapchat anyavállalata egyre inkább a márkás és AR-alapú kameramegoldásokra összpontosít a bevétel növelése érdekében. Márciusban a vállalat elindította az AR Enterprise Services (ARES) szolgáltatást, amely olyan eszközöket kínál, mint az AR Try-On és a 3D termékmegtekintés. Áprilisban a Snap bemutatta az AR Mirrors terméket az ARES alatt, lehetővé téve a márkák számára, hogy technológiájukat a fizikai terekbe integrálják. A Live Nationnel és a zenei fesztiválokkal való együttműködés révén a Snap tovább bővítette AR-tapasztalatait, hogy innovatív módon vonja be a felhasználókat.

