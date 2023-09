Az Anker 622 MagGo Power Bank vezeték nélküli töltést kínál kedvező áron

Vezeték nélküli töltő power bankot keres iPhone-jához? Az Anker 622 MagGo mágneses akkumulátora jelenleg mindössze 39.99 dollárért kapható, ami 30 dollárral alacsonyabb az eredeti áránál. Ez a hordozható power bank kapacitása 5,000 mAh, és vezeték nélkül képes táplálni egy kompatibilis iPhone-t 7.5 W teljesítménnyel. Bár lehet, hogy nem olyan gyors, mint az Apple hivatalos MagSafe Battery Packje, sokkal megfizethetőbb lehetőséget kínál. A MagGo egy összecsukható támasztékkal is rendelkezik, amelybe akár egy Max méretű iPhone is belefér, és megtámasztva vezeték nélküli töltőpárnaként is funkcionál. Az Anker egy alaposabb verziót is kínál, a 621 MagGo-t 29.99 dollárért, amely nem tartalmazza a kitámasztót.

A power bankon kívül más ajánlatok is elérhetők. A Lego Super Mario Question Mark Block építőkészlet 159.99 dollárért eladó, ami 40 dollárral alacsonyabb az eredeti áránál. Ez a készlet négy bővíthető mini-diorámát tartalmaz, amelyek a Super Mario 64 videojáték ikonikus szintjeit képviselik. A készlet kompatibilis a Lego elektronikus Mario figuráival is, lehetővé téve az interaktív játékot.

Az Apple 16 hüvelykes, M1 Max processzorral szerelt, 2021-es MacBook Pro-ja 2,799 dollárért kapható a B&H Photo-nál, ami 1,500 dollár megtakarítást jelent. Ez a laptop 64 GB RAM-mal, 2 TB-os SSD-vel és 3456 x 2234 felbontású képernyővel rendelkezik. Ez egy erőteljes gép a kreatív munkafolyamatokhoz, és MagSafe töltéssel, HDMI-porttal és SD-kártyanyílással rendelkezik.

További ajánlatok közé tartozik a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – The Complete Official Guide gyűjtői kiadású keménytáblás kiadása 25.64 dollárért, a PowerA MOGA Play and Charge Gaming Clip Xbox kontrollerekhez 7.99 dollárért, az Apple iPhone 14 Plus erdőzöld bőrtok 10.53 dollárért. , a Logitech G502 X vezetékes játékegér fehér színben 49.99 dollárért, az Insta360 Go 3 „akciókamera” csomag 369.99 dollárért.

Források: The Verge