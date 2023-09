A Samsung egy UI 6.0 bétaverziót adott ki a Galaxy A34 számára

By

A Samsung nemrégiben piacra dobta a várva várt One UI 6.0 bétaverziót Galaxy A34 okostelefonjához az Egyesült Királyságban. Ez az A346BXXU4ZWI1 címkével ellátott béta verzió körülbelül 2 GB súlyú, és a legújabb Android 14 operációs rendszerrel érkezik.

Míg a bétaprogram elkezdődött az Egyesült Királyságban, várhatóan hamarosan más országokra is kiterjed, például Kínára, Indiára, Koreára, Németországra és Lengyelországra. Ez azt jelenti, hogy a Galaxy A34 felhasználók ezekben a régiókban is kipróbálhatják a One UI 6.0-ban bevezetett új funkciókat és fejlesztéseket.

A bétaprogramban való részvételhez a Galaxy A34 tulajdonosoknak először telepíteniük kell a Samsung Members alkalmazást eszközeikre. Innentől könnyedén jelentkezhetnek a bétaprogramra, és megvárhatják, amíg a frissítés elérhetővé válik az eszköz beállításaiban található Szoftverfrissítés szakaszban.

A Galaxy A34 One UI 6.0 bétaprogramja a Galaxy S23 sorozat és a Galaxy A54 sikeres bétaprogramjait követi. A Samsung arról ismert, hogy aktívan bevonja felhasználóit a tesztelési és fejlesztési folyamatokba, így stabilabb és kifinomultabb szoftverélményt biztosít ügyfelei számára.

A One UI 6.0-val a Samsung új funkciók bevezetésével, a teljesítmény és a biztonság javításával, valamint a felhasználói felület optimalizálásával kívánja javítani az általános felhasználói élményt. Az előző One UI 5.5 fő frissítéseként várhatóan jelentős fejlesztéseket és új megjelenést hoz a Galaxy A34-be.

