A pletykák szerint hamarosan megjelenik a Samsung Galaxy A25 5G: mire számíthatunk

By

A pletykák szerint hamarosan megérkezhet a Samsung Galaxy A24 utódja. A készülő készülék, a pletykák szerint Samsung Galaxy A25 5G névre hallgat, most felkerült a Geekbench benchmarking weboldalára, így némi betekintést nyerhetünk a specifikációiba.

A felsorolás alapján a Samsung Galaxy A25 5G várhatóan nyolcmagos Exynos 1280 SoC-t tartalmaz, amelyhez akár 8 GB RAM is párosul. A pletykák szerint a telefon hármas hátlapi kamerával és vízcsepp bevágással is érkezik a kijelzőn.

A Geekbench listája feltárja, hogy az állítólagos Galaxy A25 5G modellszáma SM-A256B, és akár 8 GB RAM-mal is érkezhet. Várhatóan Android 14-alapú One UI 6.0-n fut majd. A felsorolás azt is sugallja, hogy a készülék összesen hat magot tartalmaz majd 2.00 GHz-en, és két magot 2.40 GHz-en, ami vélhetően az Exynos 1280 SoC része.

A Geekbench benchmarking weboldalán a Samsung Galaxy A25 5G állítólag 973 pontot ért el az egymagos tesztben és 2,106 pontot a többmagos tesztben. Sajnos a lista nem ad további részleteket a készülékről.

Ami a dizájnt illeti, a Samsung Galaxy A25 5G kiszivárgott renderjei fekete színváltozatra utalnak. Úgy tűnik, hogy az okostelefon hasonlít a Galaxy S23 5G-re, amely egy függőleges hármas hátsó kamerával rendelkezik, amely három különálló kör alakú nyílásban található a hátlap bal felső sarkában. A készülék eleje várhatóan egy vízcsepp bevágást fog tartalmazni.

A kiszivárgott renderek azt is jelzik, hogy a Samsung Galaxy A25 5G bekapcsológombja és hangerőszabályzója a jobb oldalon lesz, míg a bal oldalon valószínűleg a SIM-kártya foglalata. A telefon alján egy USB Type-C port és egy 3.5 mm-es fejhallgató-csatlakozó található. Ezenkívül a kézibeszélő potenciálisan oldalra szerelt ujjlenyomat-érzékelőt is kínálhat.

Összességében úgy tűnik, hogy a Samsung Galaxy A25 5G izgalmas kiegészítője a Samsung okostelefonjainak. Egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés a Samsungtól a megjelenés dátumát vagy a készülék teljes specifikációit illetően. A kiszivárgott információk alapján azonban a Samsung Galaxy A25 5G egy ígéretes középkategóriás okostelefonnak tűnik lenyűgöző funkciókkal.

Források: Geekbench, MySmartPrice