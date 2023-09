A Nintendo Switch 2 pletykák: Breath of the Wild demó jobb grafikát és betöltési időt mutatott be

A közelmúltban felröppentek a pletykák a Nintendo következő konzoljáról, amelyet előzetesen Switch 2-nek hívnak. Az Eurogamer és a VGC jelentései szerint bizonyos fejlesztőknek lehetőségük nyílt a konzol demójára a Gamescom 2023 során. A demóban a The Legend of Zelda: Breath of the Wild továbbfejlesztett változata szerepelt, bár a fejlesztések konkrét részleteit akkor még nem közölték.

Új pletykarészletek derültek ki a legutóbbi Nate the Hate podcastból. A műsorvezető azt állította, hogy a Gamescom tech demója bemutatta a Breath of the Wild-t, amely 4K 60 képkocka/mp sebességgel fut, és a figyelemre méltó javulás a betöltési idők felszámolása volt. Fontos tisztázni, hogy ezek a pletykák nem jelentik azt, hogy a Switch megjelenési címe újra megjelenik a következő hardverrel. Inkább az utód technikai fejlődésének bemutatására használták.

Azt is állítják, hogy a technológiai demó DLSS 3.5-öt, az Nvidia valós idejű AI-felskálázó technológiáját alkalmazta. Az azonban bizonytalan, hogy a demó felhasználta-e a 3.5-ös verzió teljes szolgáltatáskészletét, például a keretgenerálást. A DLSS beépítése már évek óta a Switch utódja spekulációinak témája, és a 3.5-ös verzió említése mindenképpen érdekfeszítő.

A podcast-beszélgetés során a műsorvezető megemlítette, hogy 2024 márciusa egy lehetséges dátum, bár nem világos, hogy ez felfedés vagy megjelenési dátumra vonatkozik. A korábbi pletykák az év elején a Switch 2024 2 végi megjelenését javasolták.

Fontos megjegyezni, hogy ezeket a pletykákat a Nintendo jelenleg nem erősítette meg hivatalosan. Az információk forrásokon és hallomáson alapulnak. Ezen túlmenően, ha ezek a specifikációk pontosak, elengedhetetlen figyelembe venni, hogy a Gamescomon megjelenített technológiai bemutató nem feltétlenül tükrözi a végső konzol jellemzőit.

Mivel ezek a pletykák továbbra is keringenek, izgalmas elgondolkodni a Breath of the Wild továbbfejlesztett változatán a „Switch 2”-en. Amíg azonban a Nintendo hivatalos bejelentéseket nem tesz, ezeket a pletykákat sóhajtva kell venni.

