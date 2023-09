Resistor: egy szórakoztató CarRPG versenyjáték, amely egyesíti a versenyzést és a kalandot

Az Resistor nevű új és izgalmas versenyjáték célja, hogy visszahozza a mókát és az izgalmat a műfajba. A CarRPG-ként (Car Role Playing Game) kifejlesztett Resistor többet kínál a játékosok számára, mint pusztán nagy sebességű versenyzés. Nyitott világgal, választáson alapuló narratívával, valamint kiterjedt karakter- és járműtestreszabással rendelkezik. A játékot a Burnout és a Mass Effect kombinációjával hasonlítják össze, ami egyedülálló és ambiciózus játékélményt hoz létre.

Violet McVinnie vezető tervező, aki korábban a Mass Effect sorozaton és a Codemaster vezetési játékain dolgozott, elmagyarázta a Resistor fő elemeit. A játékban a versenyzés nem a versenyek megnyeréséről vagy az első helyezésről szól. Ehelyett a kaszkadőrversenyekre összpontosít, a játékosok levételeket, drifteket és flipeket hajtanak végre, hogy stíluspontokat szerezzenek. Ezeket a pontokat pénzként használhatod a látványos versenyzés és a kihívások teljesítésére.

A verseny egy nyitott világban zajlik, hat különböző környezetben, San Francisco jövőbeli változatának óceánfenékén. A játékosok felfedezhetik ezeket a környezeteket autójukban és gyalog is, különös karakterekkel találkozhatnak és küldetéseket teljesíthetnek. A játék élénk rajzfilmstílusú, és egy olyan világban játszódik, ahol hét megavállalat döntötte meg a kormányt.

Az ellenállás túlmutat a versenyzésen és a kalandozáson, és egy CarRPG elemeit is magában foglalja. A játékosok küldetéseket hajthatnak végre, hogy felállítsanak egy csapat karaktert, akik utasként csatlakoznak a játékoshoz a járművükben. A játék során meghozott döntések következményekkel járnak, potenciálisan különböző utakra terelhetik a játékosokat, és akár saját történetük gonoszává is válhatnak. A hírnév és a játék világára és karaktereire gyakorolt ​​befolyás is szerepet fog játszani, a játékosok szerkeszthetik a terepet és részt vehetnek a zenei csatákat is magában foglaló szokatlan boss-csatákban.

Az ellenállás egyedi csavart is ad a testreszabáshoz. A játékosok felöltöztethetik karaktereiket, járműveiket, és akár bejárati zenét is választhatnak. A játék ihletet merít a birkózásból, minden versenyzőnek megvan a saját stílusa és személyisége.

Összefoglalva, a Resistor frissítő és szórakoztató versenyjáték-élményt kínál, amely egyesíti a versenyzést, a kalandot és az RPG elemeket. Egyedülálló játékmeneti mechanikájával, kiterjedt testreszabási lehetőségeivel és elágazó narratívájával a Resistor garantáltan leköti a játékosokat és szórakoztatja őket. Bár a megjelenés dátumát még nem közölték, a játékosok izgatottan várják, hogy megtapasztalják az ötletek kaleidoszkópját.

