Megjelent a Pokémon Scarlet and Violet DLC: The Hidden Treasure of Area Zero

Végre megérkezett a nagyon várt Pokémon Scarlet and Violet DLC, melynek első része 'The Teal Mask' címmel a héten jelenik meg. Az oktatók most új kalandra indulhatnak Kitakami földjén, új Pokémonokkal találkozhatnak, új helyeket fedezhetnek fel és új történeteket tapasztalhatnak meg.

Az egyik izgalmas kiegészítés ebben a DLC-ben a The Heroes of Kitakami bemutatása, egy csapat olyan erős tréner, akik döntő szerepet játszanak a történetben. Az oktatóknak lehetőségük lesz kapcsolatba lépni velük, megismerni az utazásaikat, és talán még csatákra is kihívhatják őket.

Kitakami falu szintén központi szerepet kap ebben a DLC-ben, lehetővé téve az oktatóknak, hogy elmerüljenek a gazdag kultúrájában, és felfedezzék titkait. Ez egy nyüzsgő és nyüzsgő hely, amely egyedülálló légkört kínál a játék többi régiójához képest.

Ezenkívül az oktatók ismerős Pokémonokkal találkozhatnak, akik más régiókból vándoroltak át, és Kitakamit tették új otthonukká. Az egyik ilyen Pokémon a Polteageist, egy újonnan felfedezett faj, amely kizárólag ehhez a DLC-hez tartozik. Kialakításának és képességeinek köszönhetően minden edzőcsapat lenyűgöző kiegészítője lehet.

Ha a DLC megvásárlásán gondolkodik, érdemes megjegyezni, hogy a „The Hidden Treasure of Area Zero” két részből áll: „The Teal Mask” és „The Indigo Disk”. Ezenkívül tartalmaz egy egységes készletet, amely minden évszakot reprezentál, lehetővé téve az oktatóknak, hogy testreszabják játékbeli karakterük megjelenését.

Vásárláskor ügyeljen arra, hogy azt a DLC-verziót válassza, amely kompatibilis a játék saját példányával.

Összefoglalva, a Pokémon Scarlet és Violet DLC megjelenése izgalmas új fejezetet jelent a játékban. Az új Pokémonokkal, magával ragadó történetekkel és lélegzetelállító helyszínekkel minden új kalandokra vágyó Pokémon-oktató számára kötelező darab.

