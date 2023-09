Elkezdődnek a találgatások, amikor a rajongók szeptemberben várják a Nintendo Directet

By

A Nintendo rajongók izgatottan várják a szeptemberi Nintendo Direct bemutató bejelentését, amely hagyományt a cég a korábbi években is követte. Bár a Nintendo hivatalosan nem jelentette be az eseményt, az elmúlt néhány évben a szeptemberi Direct bemutató következetes mintáját mutatta. A Gamescom 2-on a fejlesztőknek bemutatott Switch 2023 demóiról szóló kiszivárogtatások és pletykák keringenek, a találgatások egyre erősebbek.

A szeptember 21-én kezdődő Tokyo Game Show-t megelőző hónap közepi időszak történelmileg a Nintendo számára a legfontosabb időszak volt a bemutató megtartására. Figyelembe véve a 2023 hátralévő részében megjelenő játékok zsúfolt ütemtervét, beleértve a Super Mario RPG, WarioWare: Move It!, Pokémon Scarlet and Violet DLC és Detective Pikachu Returns játékokat, egyes rajongók elgondolkodhatnak azon, hogy itt az ideje, hogy a Nintendo felfedje. még több játékot.

A korábbi éveket tekintve azonban a szeptemberi Nintendo Directs gyakran tartalmazott bejelentéseket a közelgő címekről. A pletykagyár már most is nyüzsög a potenciális játékoktól, amelyek megjelenhetnek az eseményen, és mindig fennáll a lehetőség, hogy külső fejlesztők mutassák be nem Nintendós játékaikat a Switchhez.

Míg a 2023-as év már tele van izgalmas megjelenésekkel, a rajongók 2024-re is várnak, ahol bemutatkozhat Princess Peach új játéka és a pletykák szerint a Luigi's Mansion: Dark Moon remaster. A Splatoon 3 Side Order DLC megjelenésére is számítanak.

Hogy idén lesz-e szeptemberi Nintendo Direct vagy sem, az még nem látható, de a rajongók továbbra is bizakodnak. A rajongók körében végzett közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy a többség úgy gondolja, hogy lesz Direct, és 66%-uk arra számít, hogy a bemutatót első féltől származó címekkel töltik meg. 18% gondolja úgy, hogy túl hamar a legutóbbi Wonder Direct után, míg 7% szerint a Nintendo megtöri a trendet idén.

Összességében a Nintendo rajongók izgatottan várnak minden bejelentést a szeptemberi Directről, és kíváncsian várják, milyen játékok és meglepetések várnak rád.

