Pokemon Scarlet and Violet The Teal Mask DLC megjelenési ideje

Az oktatók világszerte izgatottan várják az első Pokemon Scarlet and Violet DLC, a The Teal Mask megjelenését. Szeptember 13-án, szerdán indul, a játékosok kíváncsiak a régiójuk konkrét megjelenési idejére.

A megerősített információk szerint a The Teal Mask DLC a következő időpontokban jelenik meg:

– csendes-óceáni idő szerint 6 óra (szeptember 12.)

– központi idő szerint 8 óra (szeptember 12.)

– 9 óra keleti idő szerint (szeptember 12.)

– brit idő szerint 2 óra (szeptember 13.)

– közép-európai idő szerint 3 óra (szeptember 13.)

– 5:30 indiai idő szerint (szeptember 13.)

– japán idő szerint 9 óra (szeptember 13.)

Ezek az időpontok változhatnak, de a játék várhatóan a megadott időben indul. A játékosoknak naprakésznek kell lenniük a megjelenési idő változásával kapcsolatos bejelentésekről.

A Teal Mask a The Hidden Treasure of Area Zero DLC része a Pokemon Scarlet és Violet számára. A DLC iskolai kirándulásra viszi a játékosokat Kitakamiba, egy nyüzsgő faluba, amely tele van ünnepi programokkal és utcai árusokkal. A Pokemon Company már ugratott új zsebszörnyeket, legendákat és karaktereket, akiket a Teal Mask című filmben mutatnak be.

A kiszivárogtatások további információkat is felfedtek új képességekről, Pokedex bejegyzésekről és olyan zsebszörnyekről, mint a Bloodmoon Ursaluna. A The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC második része, The Indigo Disk a tervek szerint 4 negyedik negyedévében/télén jelenik meg.

Azoknak a játékosoknak, akik szeretnék megtapasztalni a The Teal Mask DLC-t, Pokemon Scarlet vagy Pokemon Violet birtokukkal kell rendelkezniük. Azoknak, akik mindkét játékot birtokolják, külön kell megvásárolniuk a The Teal Mask-ot.

A kezdeti technikai problémák ellenére, amelyek befolyásolták a játékosok elmerülését és tapasztalatait, a Pokemon Scarlet és a Violet rendkívül sikeresen indult, és minden idők legnagyobb Nintendo-kiadásává vált az első három nap alatt 10 millió eladott példányával.

