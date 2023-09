Az Oscar Health új vezetőket nevez ki a növekedés és a stratégia ösztönzésére

By

A New York-i székhelyű Oscar Health egészségbiztosító társaság két kulcsfontosságú vezetői kinevezést jelentett be, hogy megerősítse vezetői csapatát. Kerry Saint nevezték ki az +Oscar ügyvezető alelnökévé, míg Steven Kelmar az ügyvezető alelnöki és a vezérigazgatói személyzeti főnök szerepét tölti be.

Az Oscar Health 2021-ben indította útjára az +Oscart, egy olyan platformot, amely a szolgáltatók által szponzorált és regionális egészségügyi terveknek ugyanazokat a szolgáltatásokat és technológiai lehetőségeket kínálja, mint a nagyobb egészségügyi tervek. Korábbi beosztásában, mint az Aetna kereskedelmi növekedési igazgatója, Sain felügyelte a kereskedelmi piacok egészségügyi üzletágát. Az +Oscarnál betöltött új szerepében Sain a vállalat piacra lépési stratégiájáért lesz felelős.

Kelmar, aki korábban az Aetnánál és a CVS Healthnél töltött be vezető szerepet, rengeteg tapasztalatot hoz az Oscar Healthbe. Az Aetna vezérkari főnökeként és ügyvezető alelnökeként az elnök-vezérigazgatói hivatalt vezette, miközben különböző stratégiai és végrehajtási feladatokat is betöltött. Az Oscar Healthnél a Kelmar kulcsszerepet fog játszani a vállalat vállalati stratégiájának és a menedzsment folyamatainak irányításában.

Mark Bertolini, az Oscar Health vezérigazgatója bizalmát fejezte ki Kelmar vezetése iránt, és kijelentette: "Steve hihetetlen eredményeket hoz az üzleti értékteremtés és teljesítmény felgyorsítása terén." Hozzátette, hogy a Kelmar tapasztalata és a vállalat küldetéséhez való igazodása kulcsfontosságú lesz a növekedés előmozdításában és a kulcsfontosságú stratégiai célok elérésében.

Az Oscar Health mellett más egészségügyi cégek is jelentős vezetői kinevezéseket tettek. Shannon Werbot nevezték ki az Array Behavioral Care, egy virtuális pszichiátriai és terápiás platform vezérigazgatójává. Dr. Sara Gotheridge veszi át a tiszti főorvos szerepét, míg Ben Schlang pénzügyi igazgatóként dolgozik majd. Ezek a vezetők kiterjedt egészségügyi hátterüket hozzák az Array Behavioral Care-hez, biztosítva a magas színvonalú klinikai szolgáltatásokat és a hatékony pénzügyi irányítást.

Eközben az Elucid, egy bostoni székhelyű orvostechnológiai vállalat, amely a szív- és érrendszeri betegségek mesterséges intelligencia-kompatibilis képelemző szoftvereire szakosodott, felvette Windi Haryt a szabályozási ügyekért és minőségirányításért felelős vezető alelnöknek. Hary szakértelme a szabályozási tervezésben és a bejelentésekben, valamint a minőségirányításban a nemzetközi joghatóságokon belül értékes eszköz lesz az Elucid szív- és érrendszeri betegségek elleni küzdelemmel kapcsolatos küldetésének előmozdításában.

Ezek a vezetői kinevezések tükrözik az egészségügyi szervezetek azon elkötelezettségét, hogy megerősítsék vezetői csapataikat, és stratégiai kezdeményezésekkel ösztönözzék a növekedést.

Források:

– 1. forrás (a forráscikk vagy webhely neve)

– 2. forrás (a forráscikk vagy webhely neve)