Csak fel, vírusos játék a Twitch-en, a Steamből húzva

A népszerű vírusjáték, az Only Up, amely a nyáron hatalmas népszerűségre tett szert a Twitchen, eltávolították a Steam platformról. Az SCKR Games néven ismert játék készítője kifejezte azt a vágyát, hogy az általa okozott stressz miatt továbblépjen a játékból.

A Only Up jelentős követőire tett szert a Twitch-en Jack and the Beanstalk történetének egyedi felfogásával. A játék filozófiai narrációkat és kihívást jelentő platformokat tartalmazott, miközben a játékosok megpróbáltak felmászni különféle lebegő tárgyakon és környezeteken.

A Twitch-en elért sikere ellenére az Only Up-ot kritika érte az NFT-referenciák szerepeltetése, a játékmeneti funkciók, például a mentési funkció hiánya, valamint egy másik fejlesztő szerzői jog által védett eszközeinek felhasználásával kapcsolatos vádak miatt. Ezek a viták ahhoz vezettek, hogy a játékot júliusban ideiglenesen levették a Steamről, mielőtt visszatért volna.

Egy frissítési bejegyzésben az Only Up szólófejlesztője elismerte a hibáikat, és kifejezte azt a vágyát, hogy a játékot maga mögé utasítsa. Említették a játék által okozott stresszt, valamint a nyugalom és a gyógyulás szükségességét. A fejlesztő azt tervezi, hogy tart egy szünetet, és folytatja az oktatást, miközben a következő játékán dolgozik, amely előzetesen Kith lesz. Ennek az új projektnek más koncepciója, műfaja és helyszíne lesz, és a filmművészetre összpontosít. A fejlesztő azt is kifejezte, hogy szeretne egy kis csapattal dolgozni játéktervezési készségeik fejlesztése érdekében.

Közleményükhöz híven a Only Up már nem vásárolható meg a Steamen. Azok azonban, akik már megvásárolták a játékot, továbbra is letölthetik és játszhatják. A csaknem 13,000 XNUMX értékeléssel rendelkező Only Up többnyire pozitív besorolást tart fenn.

