Night At the Gates of Hell: Survival Horror FPS már elérhető konzolon

A konzoljátékosok most megtapasztalhatják a Puppet Combo és a Black Eyed Priest által fejlesztett Night At the Gates of Hell félelmetes izgalmát. A korábban PC-re megjelent játék most PlayStation 4-en, PlayStation 5-ön és Nintendo Switch-en is elérhető.

A Lucio Fulci és Bruno Mattei olasz zombifilmjei, valamint a PS1-korszak gore és a neon disco hangulata által ihletett Night At the Gates of Hell egy túlélési horror FPS, amely egy posztapokaliptikus világba vonja el a játékosokat.

A főszereplő, David egy csendes férfi, aki nemrég veszítette el házastársát, és tengerparti lakásában él. Hirtelen zombijárvány lepi el városát, és arra kényszeríti Davidet, hogy felhagyjon szokásos életével, és fegyvert fogjon az élőholtak hordái ellen.

A túléléshez és az apokalipszis mögött meghúzódó igazság feltárásához a játékosoknak rejtvényeket kell megoldaniuk, erőforrásokat kell keresniük, és különféle fegyvereket kell bevetniük a zombik stratégiai kiküszöbölésére. Fulci műveihez hasonlóan ezeket a szörnyeket csak úgy lehet letenni, ha precízen fejbe lövik.

A játék feszültséggel teli és intenzív élményt nyújt, miközben a játékosok a lepusztult városban navigálnak, és útközben más túlélőkkel találkoznak. Az együttműködés és a csapatmunka elengedhetetlen a kihívások leküzdéséhez és a merész meneküléshez.

Ha Ön PC-játékos, a Night At the Gates of Hell továbbra is elérhető a Steamen a játékélmény érdekében.

Források: Puppet Combo, Black Eyed Priest

Definíciók:

– Survival Horror FPS: A túlélési horror és az első személyű lövöldözős játék elemeit ötvöző videojáték-műfaj, ahol a játékosoknak fenyegető és veszélyes környezetben kell eligazodniuk, miközben ellenségekkel küzdenek.

– Lucio Fulci: Olasz filmrendező, aki a horror műfajban, különösen a zombifilmekben végzett munkájáról ismert.

– Bruno Mattei: Olasz filmrendező, aki az olasz kizsákmányoló moziban való közreműködéséről ismert, beleértve a zombifilmeket is.