Az Xbox Mastercard bemutatása: Hitelkártya a játékrajongóknak

By

A Microsoft egy izgalmas új termék piacra dobására készül a játékrajongóknak – az Xbox Mastercarddal. Ez a Barclays által kibocsátott éves díjmentes hitelkártya, amely kizárólag az Egyesült Államokban Xbox tesztelők számára elérhető, egyedülálló lehetőséget kínál a játékosok számára, hogy pontokat szerezzenek, amelyeket Xbox játékokon és kiegészítőkön lehet beváltani.

A Microsoft Rewardsszal ellentétben az Xbox Mastercard külön jutalomrendszerként működik. A kártyabirtokosok minden elköltött 1 dollár után egy kártyapontot szerezhetnek, 1,500 kártyapont pedig 15 dolláros ajándékutalványnak felel meg, amelyet a Microsoft online Xbox áruházában lehet beváltani. Ezen túlmenően az Xbox Mastercard tulajdonosoknak lehetőségük van öt pontot szerezni minden, az online Microsoft Store áruházban elérhető termékekre elköltött 1 dollár után, valamint három pontot szerezhetnek minden olyan streaming szolgáltatásokra, mint a Netflix és Disney Plus, valamint a szállítási szolgáltatásokra, például a Grubhub és DoorDash.

Exkluzív előnyök is elérhetők az új kártyatagok számára. Az első vásárlás után 5,000 pont bónuszt szerezhetnek (ami 50 dolláros értéknek felel meg), emellett három hónapos Xbox Game Pass Ultimate előfizetést is kapnak. Ezt a három hónapos tagságot akár barátoknak vagy családtagoknak is ajándékozhatja.

Az Xbox Mastercard számos tervezési lehetőség közül választhat, és egyedi játékoscímkével személyre szabható. Szeptember 21-től az Xbox Insiders az Egyesült Államok kontinentális részén, Alaszkán és Hawaii-on elkezdheti igényelni ezt az izgalmas hitelkártyát.

Érdemes megjegyezni, hogy több mint egy évtizede ez az első alkalom, hogy a Microsoft Xbox hitelkártyát kínál. Korábban a vállalat 2005-ben ingyenes Xbox Live Diamond hűségkártyát biztosított az Xbox Live előfizetőknek, amely kedvezményeket kínált a résztvevő kereskedőknél. A Sony is rendelkezik egy hasonló hitelkártyával, a PlayStation hitelkártyával, amellyel a felhasználók pontokat gyűjthetnek a játékkal kapcsolatos vásárlásokért.

Az Xbox Mastercard innovatív módot jelent a játékosok számára, hogy jutalmakat szerezzenek, miközben kedvenc hobbijuknak hódolnak. Számos előnye és exkluzív ajánlata révén ez a hitelkártya rendkívül keresett lesz a játékrajongók körében szerte az Egyesült Államokban.

Források:

– [1. forrás]

– [2. forrás]