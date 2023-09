A Microsoft blokkolja a harmadik féltől származó nyomtató-illesztőprogramokat a Windows Update szolgáltatásban a fokozott biztonság érdekében

By

A Microsoft jelentős változást jelentett be nyomtató-illesztőprogram-stratégiájában, amely magában foglalja a harmadik féltől származó nyomtató-illesztőprogramok Windows Update-en keresztül történő szállításának blokkolását. A vállalat azt tervezi, hogy a következő négy év során fokozatosan végrehajtja ezt a váltást a Windows ökoszisztéma általános biztonságának fokozása érdekében.

A Windows 10 21H2 kiadásától kezdve a Microsoft beépített támogatást nyújt a Mopria-kompatibilis nyomtatóeszközökhöz a Microsoft IPP Class Driver segítségével. Ez azt jelenti, hogy a nyomtatóeszközök gyártóinak többé nem kell saját telepítőiket, illesztőprogramjaikat vagy segédprogramjaikat biztosítaniuk. A Microsoft célja a nyomtatási folyamat egyszerűsítése és a harmadik féltől származó nyomtató-illesztőprogramokkal kapcsolatos biztonsági kockázatok kiküszöbölése.

A biztonság további fokozása érdekében a Microsoft új alapértelmezett nyomtatási módot vezet be, amely letiltja a harmadik féltől származó illesztőprogramokat nyomtatási célból. Ez a lépés arra a tényre adott válasz, hogy a nyomtató-illesztőprogram biztonsági hibái gyakran hosszú ideig észrevétlenek maradtak, és jelentős kockázatot jelentenek a felhasználók számára.

A nyomtató-illesztőprogram-stratégiában végrehajtott változtatások fokozatosan valósulnak meg. 2025-re a Microsoft leállítja az illesztőprogramok beküldését a nyomtatószállítóktól, és a harmadik féltől származó új nyomtató-illesztőprogramokat a továbbiakban nem teszik közzé a Windows Update szolgáltatáson keresztül. 2026-ban a nyomtató-illesztőprogramok rangsorolása módosul, hogy előnyben részesítsék a házon belüli Windows IPP osztályú illesztőprogramokat. 2027-től a harmadik féltől származó nyomtató-illesztőprogram-frissítések csak akkor lesznek elérhetők a Windows Update szolgáltatáson keresztül, ha biztonsági javításokat tartalmaznak.

A felhasználók azonban továbbra is önálló telepítőcsomagként telepíthetik a nyomtató-illesztőprogramokat közvetlenül a gyártók webhelyeiről. A meglévő, harmadik féltől származó nyomtató-illesztőprogramok továbbra is működni fognak az összes Windows-verzión akkor is, ha már nem teszik közzé őket a Windows Update szolgáltatáson keresztül.

A Microsoft továbbra is biztonsági javításokat bocsát ki a régi nyomtató-illesztőprogramokhoz mindaddig, amíg a megfelelő Windows-verziók támogatási életciklusán belül vannak.

A Microsoft ezen lépésének célja egy biztonságosabb és modernebb nyomtatási rendszer létrehozása a Windows-felhasználók számára. Egyszerűsített és központosított megközelítést biztosít a nyomtató-illesztőprogramok számára, miközben minimalizálja a harmadik féltől származó szoftverekkel kapcsolatos potenciális biztonsági kockázatokat.

