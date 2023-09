A Meta kiterjeszti a kulcsszókereső funkciót a szálakon az angol és spanyol felhasználók számára

By

A Meta bejelentette, hogy szöveges közösségi hálózatán, a Threads kulcsszókereső funkcióját kiterjeszti az angol és spanyol nyelvű felhasználók számára bizonyos országokban. Ennek a lépésnek a célja a felhasználói élmény javítása és szélesebb közönség vonzása.

A múlt héten Mark Zuckerberg bemutatta a kulcsszavas keresés kezdeti tesztelését a Threads Ausztráliában és Új-Zélandon. A vállalat most olyan országokban vezeti be ezt a funkciót, ahol széles körben beszélnek angolul és spanyolul, például Argentínában, Indiában, Mexikóban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. A felhasználók mobil és webes platformokon is elérhetik a funkciót.

A jövőben a Meta azt tervezi, hogy a kulcsszavas keresést más nyelvekre és régiókra is kiterjeszti, miközben aktívan fogadja a felhasználói visszajelzéseket a folyamatos fejlesztések érdekében.

A kulcsszavas keresés bevezetése nagyon várt fejlesztés, amely jelentős hatással lehet a Threads felhasználói bázisára és elfogadottságára. Ez a funkció várhatóan különösen népszerű lesz a hatékony felhasználók körében, ideértve a márkákat, a céges fiókokat, a hirdetőket és az újságírókat, akik hatékony keresési képességekre támaszkodnak a tartalom és az elköteleződési stratégiák tekintetében.

A szálak a Twitter szöveges alternatívájaként jelentek meg a közösségi médiában, és az első hónapban 100 millió regisztrációval keltették fel a figyelmet. A felhasználói bázis fenntartása során azonban kihívásokkal kellett szembenéznie. A LikeWeb kutatócég adatai szerint augusztus 10-én körülbelül 7 millióra csökkent a napi Android-felhasználók száma, szemben a bevezetési szakaszban elért 49 millió felhasználóval.

Az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a Threads szembesül, egy különálló identitás kialakítása, amely elkülönül attól, hogy csupán Twitter-alternatívának vagy az Instagram kiterjesztésének tekintsék. Kezdetben a felhasználók az Instagrammal való integráció miatt özönlöttek a platformra, mivel a Threads-fiók létrehozásához Instagram-fiók szükséges. A két platform közötti zökkenőmentes navigáció hozzájárult a növekedéshez.

Ahogy a Threads folyamatosan fejlődik és bővíti funkcióit, a közösségi hálózat célja, hogy egyedi identitást alakítson ki a közösségi média versenyében. A kulcsszókereső funkció hozzáadása csak egy lépés ezen a folyamatos úton.

Definíciók:

– Kulcsszókereső funkció: adott kulcsszavakra vagy kifejezésekre való keresés lehetősége egy digitális platformon belül.

– Kiemelkedő felhasználók: Olyan felhasználók, akik széles körben foglalkoznak egy digitális platformmal, és sajátos igényekkel vagy követelményekkel rendelkeznek.

– Felhasználói visszajelzések: A felhasználók véleménye és javaslatai a digitális platform vagy termék fejlesztése érdekében.

Források: Nincs megadva URL.