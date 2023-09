A Philips CD-i örökségének felelevenítése: Arzette és a „rossz” játékok emulációja

By

1991-ben a Philips CD-i (Compact Disc-Interactive) belépett a játékiparba. Míg a CD-i megígérte, hogy CD-ket és videojátékokat is játszik, hírhedtsége éppen a kínált játékokban rejlik. Nevezetesen, a Zelda franchise azon címek közé tartozott, amelyek eljutottak erre a platformra, de széleskörű megvetés és csalódás érte. Gyorsan előre 2023-ig, és Seth Fulkerson, a „Dopply” néven kiadja az Arzette: The Jewel of Faramore platformer játékot, amely a CD-i korszak furcsa és gyakran kritizált játékai előtt tiszteleg.

Arzette demója a PAX West 2023-on megmutatta azt az odaadást és a részletekre való odafigyelést, amelyet Fulkerson öntött a projektbe. A játék hűen rögzíti az eredeti CD-i Zelda játékok látványvilágát és mechanikáját. Fulkerson, valamint a retro játék ínyencei, a Limited Run aprólékosan újragondolta a kézzel festett háttereket, a részletes sprite-okat és még a sokak által megvetett hírhedt jeleneteket is. A forrásanyagot övező negatív felfogás ellenére Fulkerson potenciált lát az eredeti játékokban, nagyra értékeli a lineáris és nem lineáris szintű dizájn keverékét és az egyedi vizuális stílust.

Míg a retro játékok emulálása népszerű műfaj lett, az Arzette az egyik első próbálkozás a CD-i élmény emulálására. Fulkerson elismeri, hogy sok játékosnak nincs tudomása azokról a játékokról, amelyek Arzette-ot inspirálták, de úgy véli, hogy a kézzel festett akcióplatformot bájos és néha sajtos jeleneteivel bárki élvezheti. Azok számára, akik ismerik a forrásanyagot, a játékban húsvéti tojások és finom utalások találhatók, amelyek további élvezetet biztosítanak.

Bár Fulkerson jogi okok miatt nem hivatkozhat kifejezetten az eredeti Zelda CD-i játékokra, felkarolja az inspirációt, miközben arra törekszik, hogy független és egyedi élményt teremtsen az Arzette-tel. Valójában a CD-i Zelda játékok egyik eredeti művésze, Rob Dunlavey hozzájárult az Arzette világtérképéhez és szintművészetéhez, bemutatva a két projekt közötti kapcsolatot.

Ami az Arzette-et különbözteti meg, az egy komoly próbálkozás, hogy újjáélesítse a játék korszakát, amelyet sokat szidtak. Fulkerson szenvedélye az alulértékelt játékok iránt és a bennük rejlő kiaknázatlan lehetőségekbe vetett hite nyilvánvaló ebben a projektben. Az Arzette-tel azt reméli, hogy bebizonyíthatja, hogy idővel, erőforrásokkal és jó játéktervezéssel még a „rossz” játékokat is át lehet alakítani valami élvezetessé és emlékezetessé.

Források: Nintendo Life