Sheldon Menery, a Magic alkotója: The Gathering's Commander Format, elmúlik

By

Sheldon Menery, a Commander, a Magic: The Gathering kereskedési kártyajáték legnépszerűbb játékstílusának megalkotója hétéves rákkal vívott küzdelem után elhunyt. Menery felesége, Gretchyn Melde a Facebookon jelentette be békés halálát, amit az asztali játékközösség részvétnyilvánítása követett.

A Commander a Magic többjátékos formátuma, amely lehetővé teszi három vagy több játékos számára, hogy egyedi 100 lapos paklival és egyedi vezető karakterrel vegyenek részt. Eredetileg kétjátékos játéknak tervezték, a Commander lazább játékstílust kínál, és ösztönzi a kreatív kifejezést. Menerynek volt egy „You Did This To Yourself” nevű paklija, amely az ellenfelek lapjait használta fel fegyverként ellenük.

A Commander formátum az Elder Dragon Highlander (EDH) formátumból nőtt ki, amellyel Menery a katonaság alatt találkozott. A Magic Pro Tour magas rangú bírójaként Menery kulcsszerepet játszott az EDH változat finomításában és bővítésében, végül létrehozta a formátum irányító testületét, a Commander Rules Committee néven. Ez az önkéntes szervezet a Magic: The Gathering kiadójával, a Wizards of the Coasttal együttműködve útmutatást ad a szabályok módosításához, a tiltott kártyákhoz és a Commander formátumú új kártyákhoz.

Menery úgy tekintett a Commanderre, mint egy kis szünetet a versengő Magic-ben, és hangsúlyozta, hogy képes megosztani és élvezni a barátaival. Hozzájárulása a Magichez túlmutat a Commander formátumon. Jelentős szerepet játszott a bírói program kialakításában, és 5. szintű versenybíróként dolgozott. Menery termékeny író és tartalomkészítő is volt, szakértelmét cikkeken, videókon és podcastokon keresztül osztotta meg.

A Wizards of the Coast mély szomorúságukat fejezte ki Sheldon Menery elvesztése miatt, és elismerte, hogy jelentős mértékben hozzájárult a Magic közösséghez. Meneryt a Magic: The Gathering közösség úttörőjeként, befolyásolójaként és tisztelt tagjaként dicsérték. Maradandó örökséget hagy maga után a Commander formátumon végzett munkája révén, és elhivatottságával, hogy a játékot barátságos és élvezetes élménnyé tegye minden háttérrel rendelkező játékos számára.

Sheldon Menery hatását a Magic közösségre nem lehet túlbecsülni. Emlékeztetni fognak rá kedvességére, nagylelkűségére és a játék iránti szenvedélyére. Vesztét mélyen átérzik azok, akik ismerték, és öröksége számtalan játékoson keresztül tovább él.

Források: Facebook, Polygon