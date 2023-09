A Heart Rhythm Society a második éves HRX eseményre készül Seattle-ben

By

A Heart Rhythm Society (HRS) második éves HRX eseményére készül, egy globális egészségügyi és technológiai konferenciára, amelyen az egészségügyi és technológiai iparágak szakemberei vesznek részt. A konferencia célja, hogy kihívást jelentsen a status quo-nak, és innovációval és együttműködéssel átalakítsa a betegellátást.

A HRX 2023 21. szeptember 23. és 2023. között kerül megrendezésre Seattle-ben, az új Summit kongresszusi központban. A helyszín egyedülálló, egyterű kialakítását úgy tervezték, hogy maximalizálja az elköteleződést, valamint elősegítse a kreativitást és az együttműködést a résztvevők között.

A konferencián számos, a szív- és érrendszeri digitális egészségre összpontosító program lesz látható. Az üléseken megoldásközpontú beszélgetések és előadások lesznek olyan témákban, mint a kialakulóban lévő virtuális ellátási modellek, a digitális technológia egészségügyi egyenlőtlenségekre gyakorolt ​​hatása és a digitális egészségfinanszírozás perspektívái.

Ezenkívül a Cardiovascular Digital Health Journal által működtetett HRX AbstracX 15 kiválasztott újítót mutat be, akik 10 perces szóbeli előadásokban mutatják be munkájukat. A konferencián egy pitch verseny is lesz, ahol öt kiválasztott csapat verseng a finanszírozók pénzdíjáért.

Az ügyvezető társproducerek, Dr. Sana M. Al-Khatib és Dr. Jagmeet P. Singh izgatottak voltak a közelgő konferenciával és annak lehetőségével kapcsolatban, hogy együttműködéseket hozzon létre és technológiai megközelítéseket fejlesszen a betegellátásban. Úgy vélik, hogy az egészségügy jövője a virtuális, digitális és élvonalbeli technológiákban rejlik.

A Heart Rhythm Society elkötelezetten támogatja a szívritmuszavarral foglalkozó szakemberek és betegek oktatását és érdekképviseletét, különös tekintettel az elektrofiziológia területének fejlesztésére.

A HRX 2023-ról további információkért látogasson el a hivatalos weboldalra.

Források:

– A Szívritmus Társaság (HRS)

– experiencehrx.com