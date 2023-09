A Grav Jump használata Starfieldben: Útmutató a rendszerek közötti utazáshoz

By

A nagyon várt Starfield játékban az egyik legfontosabb funkció a Grav jump. Ez az innovatív képesség lehetővé teszi a játékosoknak, hogy különböző bolygórendszereken és galaxisokon keresztül utazzanak. Ha különböző bolygókat szeretne felfedezni, és izgalmas kalandokba szeretne belevágni, el kell sajátítania a Grav ugrást.

A sci-fi filmekben a csillagközi utazás koncepciójához hasonlóan a Grav-ugrás használata a Starfieldben néhány lépést igényel. Az első és legfontosabb lépés a teljesítmény hozzárendelése a Grav meghajtóhoz. Ez az áramelosztási folyamat döntő fontosságú a sikeres Grav-ugráshoz.

Grav ugrás végrehajtásához Starfieldben, kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:

1. Nyissa meg a csillagtáblát, és válassza ki azt a rendszert, ahová utazni szeretne. Ne feledje, hogy csak a fehérrel jelölt rendszerekre utazhat, míg a piros rendszerek egyelőre elérhetetlenek lesznek.

2. Miután kiválasztotta a kívánt rendszert, kattintson az „Ugrás” gombra. Ez arra kéri a játékot, hogy felkérje, hogy allokáljon áramot a Grav meghajtóra.

3. Használja a nyílbillentyűket, hogy elvonja az áramot a többi szakasztól, és tárolja a tartalékokban. Ezután vigye át a tárolt energiát a Grav meghajtóba.

4. A teljesítmény lefoglalása után próbálja meg újra elindítani az ugrást, és a Grav meghajtó megfelelően fog működni. Kezdetben a Grav meghajtó gyenge lehet, de lehetősége van frissíteni.

A Grav meghajtó frissítéséhez keresse fel a hajózási szolgáltatók bármelyikét a leszállóhely közelében található nagyobb városokban. A Grav meghajtó frissítése lehetővé teszi, hogy olyan csillagrendszerekre utazzon, amelyek egyébként elérhetetlenek lennének.

Ne feledje, hogy az új csillagrendszerek felfedezése és a hajó képességeinek fejlesztése egyaránt kulcsfontosságú szempont a Starfield élményében. Tehát hozd ki a legtöbbet a Grav jump funkcióból, és vágj bele izgalmas kalandokba a játékban.

