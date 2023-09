A FaceTime használata az Apple TV-n a tvOS 17 rendszerrel

By

Az Apple TV legújabb tvOS 17 frissítése egy izgalmas új funkciót hoz: a FaceTime alkalmazást. Az Apple TV-felhasználók mostantól közvetlenül a tévéjükről indíthatnak FaceTime-hívásokat az iOS 17 operációs rendszert futtató iPhone-juk folytonossági kamera funkciójával. Ez lehetővé teszi a nagyképernyős videohívási élményt, amely kényelmes és tökéletes vállalati megbeszélésekhez.

A FaceTime használatához az Apple TV-n tvOS 17 rendszerrel, a következő előfeltételeknek kell megfelelniük:

– A tvOS 17 telepítve van az Apple TV-re

– iOS 17 telepítve az iPhone-jára

– Mind az Apple TV, mind az iPhone ugyanazzal az Apple ID-vel jelentkezett be

– Az iPhone és az Apple TV ugyanahhoz a WiFi hálózathoz csatlakozik

– Continuity Camera támogatással rendelkező iPhone (iPhone XR vagy újabb modellek)

Mivel az Apple TV nem rendelkezik beépített kamerával, a macOS Continuity Camera funkciója a tvOS 17 rendszerre lett portolva. Amikor megnyitja a FaceTime alkalmazást az Apple TV-n, értesítést kap iPhone-ján, hogy csatlakoztassa az Apple TV-hez. . A csatlakozást követően a rendszer arra kéri, hogy helyezze fekvő módba iPhone-ját a TV közelében, a tolatókamerával Ön felé.

Ha FaceTime-hívást szeretne indítani az Apple TV-n tvOS 17 rendszerrel, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Indítsa el a FaceTime alkalmazást az Apple TV-n.

2. Válassza ki a FaceTime-hívásokhoz használni kívánt Apple ID-t.

3. Érintse meg az értesítést iPhone-ján, és fogadja el a kapcsolatot.

4. Helyezze iPhone készülékét a javasolt irányba a TV közelében.

5. Válassza ki a hívni kívánt partnert.

6. Miután a partner elfogadja a hívást, válasszon három videó mód közül: Középső, Portré és Reakciók.

A FaceTime Apple TV-n való használata olyan előnyökkel jár, mint a nagyképernyős videohívás kényelmessége és az iPhone hátsó kameráinak köszönhetően jobb videóminőség. Fontos azonban megjegyezni, hogy az Apple TV-n a FaceTime csak 4K-kompatibilis Apple TV dobozokon érhető el.

A FaceTime mellett iPhone-ját távirányítóként is használhatja az Apple TV vezérléséhez. Legyen szó fontos családi találkozókról vagy üzleti hívásokról, most már nagyobb tévéképernyőn is élvezheti az élményt.

