Hajóalkatrészek beszerzése Starfieldben

A hajóalkatrészek nélkülözhetetlen elemei a Starfield játéknak, mivel megjavítják hajója testének jelentős részét, és lehetővé teszik a felfedezések folytatását. Azonban egyenként 10.00 tömegű részük miatt csak korlátozott számban viheted magaddal ezeket az alkatrészeket kalandozás közben. Ezért fontos tudni, hogyan lehet többet beszerezni belőlük.

A Starfieldben többféle módon szerezhet be hajóalkatrészeket. Először is megvásárolhatja őket különböző árusoktól és üzletektől. Ezek az alkatrészek jelentőségük miatt jellemzően az áruk listájának tetején vagy annak közelében jelennek meg. Néhány ismert hely, ahol hajóalkatrészeket vásárolhat, többek között a Jemison Mercantile New Atlantisban, a Newill's Goods in Neon és a Shepherd's General Store Akilában. Ezenkívül a Trade Authority kioszkok, kereskedelmi hajók és üzletek szintén megbízható források a hajóalkatrészek vásárlásához. Más potenciális szállítók szállíthatnak hajóalkatrészeket, ezért érdemes velük egyeztetni, ha szüksége van rá.

Amellett, hogy hajóalkatrészeket vásárol, felfedezés és rablás közben is megtalálhatja azokat. Ügyeljen a kifosztható tárolóedényekre, mivel ezek hajóalkatrészeket tartalmazhatnak. Néha véletlenül hajóalkatrészekre bukkanhat, miközben átkutat ezekben a konténerekben. Ezenkívül a megsemmisült hajók hajóalkatrészeket is adhatnak. Bár nem mindig ejtik le őket, mégis érdemes minden lezuhant hajót ellenőrizni. Különösen a Crimson Flotta hajóinál nagyobb a valószínűsége annak, hogy hajóalkatrészeket ejtenek le.

Ha egy baráti frakcióhajóval találkozik, amely kutyaviadalban vesz részt, lehetősége van „néhány extra javítási alkatrészt” kérni jutalomként a megmentésükért. Ez egy nagyszerű módja annak, hogy ingyenesen szerezzen be hajóalkatrészeket, mivel a legtöbb hajó hajlandó lesz ilyeneket biztosítani Önnek.

Ne feledje, hogy ezeken a módszereken kívül a hajójavításokért is fizethet úgy, hogy egy város dokkolóhelyén vagy a Ship Services épületében beszél egy hajószolgálati technikussal.

Maradjon jól felszerelt hajóalkatrészekkel, hogy hajója kiváló állapotban maradjon, miközben felfedezi Starfield hatalmas vidékeit. Boldog kalandozást!

