Az új digitális divatrezidenciaprogram felhatalmazza a művészeket a Web3 ökoszisztémában

Az induló Digital Fashion Residency program, amelyet a Draup, a Vertical és a Lens Protocol hozott létre, kihirdette első 26 nyertes pályázóját. A program célja, hogy hathetes tanfolyamon keresztül ingyenes képzést biztosítson a meglévő digitális tervezőknek és az újoncoknak egyaránt. A workshopok különböző témákat fednek fel, beleértve a digitális divat fejlődését, a digitális textilkészítést, a kiterjesztett valóságot (AR) és a játékot. A program végén a lakosok egy végleges projekten dolgoznak, amelyet októberben állítanak ki.

A Vertical, egy blokklánc-alapú művészeti kurátor és tanácsadó cég korábban a Web3-mal és a művészettel kapcsolatos workshopoknak adott otthont, de most először összpontosít a digitális divatra. Micol Ap alapítója és vezérigazgatója elmagyarázza, hogy sok művész és alkotó, aki belép az űrbe, küzd azért, hogy eligazodjon a technológiában és beépítse gyakorlatába. Ezért úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy kifejezetten a digitális divatra szabott programot.

Az ezekbe a művészekbe beruházó vállalatok megértik, hogy sikerük kulcsfontosságú az iparág jövője szempontjából. Például az Epic Games, a Fortnite tulajdonosa rendelkezik egy alappal a tehetséges alkotók jutalmazására. A Syky és az Adidas megállapodásokat kötött arra is, hogy bevételt szerezzenek a művészeik által létrehozott digitális divatból. Ezek a befektetések nemcsak megkönnyítik a digitális divat vásárlását és viselését, hanem hozzájárulnak annak szélesebb körű elfogadásához is.

A program nemcsak képzést biztosít, hanem a közösség érzését is erősíti a résztvevők között. Ap hangsúlyozza a támogatás fontosságát, amikor a világ kritikusan viszonyul tevékenységükhöz. A cél az, hogy inspirálja és felemelje a művészeket a Web3 ökoszisztémában, ahol az olyan koncepciók, mint a metaverzum és a Web3, a közvélemény hanyatlását tapasztalták. A művészek oktatásával és felhatalmazásával ezek a vállalatok aktívan dolgoznak azon, hogy a digitális divatot a fősodorba hozzák.

