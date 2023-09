Mortal Kombat 1: Jean-Claude Van Damme mint Johnny Cage

By

A várva várt Mortal Kombat 1 hamarosan megjelenik, és az egyik legizgalmasabb kinyilatkoztatás az volt, hogy a színész és harcművész, Jean-Claude Van Damme szerepelt Johnny Cage karakterében. Van Damme részvétele a játékban különösen jelentős, mert kulcsszerepet játszott magának a Mortal Kombatnak a létrehozásában.

Amikor a fejlesztők, Ed Boon és John Tobias a Midway-nek dolgoztak, először megkeresték Van Damme-t, hogy egy ügyességi játékban szerepeljen. A színész azonban visszautasította az ajánlatot, ami arra késztette Boont és Tobiast, hogy helyette kidolgozzák saját eredeti verekedős játékprojektjüket. Ez a döntés végül a Mortal Kombat megszületését eredményezte.

Most, a Hot Ones című talk-show-ban nemrégiben Ed Boon bemutatta, hogy Van Damme Johnny Cage-ként jelenik meg. Az interjú során Boon megvitatta a színész történetét a franchise-szal, miközben elviselte a 71,000 XNUMX Scoville-egység melegét. Boon elárulta, hogy korábban többször is próbálkoztak Van Damme bevonásával, de ezúttal aranyat értek, és sikerült biztosítani a részvételét.

A Van Damme mint Cage című részletében láthatjuk, ahogy Johnny Cage egy másik változatával készül megküzdeni hollywoodi otthonában. A jelmez Van Damme fiatal korára emlékeztet, különösen a Bloodsportban és a Kickboxerben játszott szerepére, aki az övből, papucsból és spandex rövidnadrágból álló ikonikus ruhát viseli.

A Mortal Kombat 1-ben más ismert hírességek is szerepelnek, köztük Megan Fox mint Nitara, John Cena mint Peacemaker, Antony Starr mint Homelander és JK Simmons mint az Omni-Man hangja. Ezek a karakterek a játék első Kombat Packjének részét képezik.

A rajongók izgatottan várják a Mortal Kombat 1 megjelenését, amely szeptember 19-én jelenik meg Nintendo Switchre, PlayStation 5-re, Windows PC-re és Xbox Series X-re. A korai hozzáférés öt napig elérhető a játékot is tartalmazó Premium Edition-en keresztül. , az első Kombat Pack és a Jean-Claude Van Damme Johnny Cage bőr.

