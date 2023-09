„Jean-Claude Van Damme Johnny Cage szerepében debütál a Mortal Kombat 1-ben”

By

A Mortal Kombat 1 izgalmas szereplőgárdája lesz, köztük JK Simmons, John Cena és Megan Fox. A játék egyik legfigyelemreméltóbb kiegészítője azonban a 80-as évek akciósztárja, Jean-Claude Van Damme, aki Johnny Cage-ként szerepel a cameo-ban. A sorozat társ-alkotója, Ed Boon online megosztotta Van Damme játékbeli képét, felfedve karakterének kinézetét.

Egy érdekes marketing lépésként Boon nemrég megjelent a „Hot Ones” című YouTube-műsorban, amelyet a First We Feast vezetett. 14 perces megjelenése során Boon a Mortal Kombat 1-ről és a sorozat történetéről beszélgetett, miközben különféle csípős szószokat kóstolgatott csirkeszárnyakkal. A videó néhány játékfelvételt is bemutatott, köztük egy rövid pillantást Van Damme karakterére 5:52-nél. A klipben Van Damme pumpálja a levegőt, megfordítja a madarat, és feltűnően hasonlít fiatalabb énjére.

Boon megosztott egy érdekes történetet is arról, hogy Van Damme részvétele a Mortal Kombat 1-ben hogyan hozza a sorozat teljes körét. Elárulta, hogy a játék a NetherRealm Studios kudarcos kísérleteiből származik, hogy egy Jean-Claude Van Damme köré épülő játékot hozzanak létre körülbelül 30 évvel ezelőtt. Van Damme kezdeti ellenállása ellenére a csapatnak végül sikerült bebiztosítania részvételét, ami izgalmas pillanatot teremtett a fejlesztőcsapat számára.

Van Damme Johnny Cage szerepében része lesz a Mortal Kombat 1 megjelenésének napján megjelenő Kombat Pack DLC-nek, amely szeptember 19-én jelenik meg PlayStation 5-re, Xbox Series X/S-re, Switch-re és PC-re.

Források:

– First We Feast's Hot Ones a YouTube-on