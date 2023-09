A Forza Motorsport gyakorlati előzetese: mire számíthatunk

By

Összefoglaló: Hat év kihagyás után a Forza Motorsport végre visszatér egy új részlettel, amely 10. október 2023-én jelenik meg. A játékmenet előnézete betekintést nyújt az új funkciókba és fejlesztésekbe, amelyekre a játékosok számíthatnak. Az előzetes a kezdeti játszható bevezetőre összpontosít, amely a Chevrolet Corvette E-Ray-t és a Cadillac V-Series.R-t, valamint a három futamból álló oktatósorozatot tartalmazza. A játékmenet új számokat mutat be, beleértve a Hakone áramkört, és kiemeli a továbbfejlesztett grafikát és a részletekre való odafigyelést. Az egyik figyelemre méltó változás a karrier mód új megközelítése: a frissítéseket a játékmenet során szerzett „autópontok” felhasználásával lehet feloldani, nem pedig kreditekkel. Az előzetes megemlíti az edzések és a mikroszektorok hozzáadását is a pályákon, így még magával ragadóbb és kihívásokkal telibb versenyzési élményt nyújt. A játékosok kiválaszthatják a kiindulási pozíciójukat is a rajtrácson, így személyre szabott versenyzési élményt nyújtanak. A cikk azzal zárul, hogy megemlíti, hogy az előnézet az oktatóprogram-sorozatra korlátozódik, így a játék egyéb vonatkozásairól, például a többjátékosról és a szabad játékról még nem esett szó.

Definíciók:

– Forza Motorsport: egy népszerű versenyszimulációs videojáték-sorozat, amelyet a Turn 10 Studios fejlesztett és az Xbox Game Studios adott ki.

– Chevrolet Corvette E-Ray: a Chevrolet által gyártott hibrid, összkerékhajtású sportautó, amely a Forza Motorsport egyik fedőautójaként szerepelt.

– Cadillac V-Series.R: a Cadillac által gyártott sport prototípus versenyautó, amely teljesítményéről és sikereiről ismert az olyan versenyeken, mint a 24 órás Le Mans.

– Hakone pálya: egy kitalált pálya Japánban, amelyet az új Forza Motorsportban vezettek be.

– Autópontok: a Forza Motorsport játékmenetén keresztül szerzett pénznem, amelyet az egyes autók frissítéseinek feloldására használnak.

Források:

– Luke Reilly. „Forza Motorsport – 2023. szeptemberi gyakorlati előzetes.” IGN.