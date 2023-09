Az Android bemutatja a márkaátalakítást megújult identitással

A Google az Android 14 bevezetésére készülő első márkamódosítást adta át négy év után. A megújult identitás jobban összehangolja az Android márkáját a Google-éval, hangsúlyozva ezek összekapcsolódását. A legszembetűnőbb változás a kisbetűs „android” helyett az „Android” váltás, amely nagyobb súlyt ad a szónak, és aláhúzza a Google-termék státuszát.

Az ikonikus bugdroid kabalája, amely évek óta az Android szimbóluma, változatlan maradt, de a márkafrissítéshez 3D-s grafikává alakították át. A beszéd hiánya ellenére a bugdroidot világszerte elismerik, és az Android szellemét testesíti meg.

Az Android 14 és a Pixel 8 Series megjelenésével egy időben a felfrissített Android márkajelzést az eszközökön és platformokon is bevezetik még idén. Ez az újragondolt identitás megerősíti az Android és a Google közötti erős kapcsolatot, kiemelve a Google alkalmazásainak és szolgáltatásainak fontosságát az Android ökoszisztémán belül.

A márka átalakítása mellett a Google új funkciókat vezet be a Quarterly Feature Drop for Androidon keresztül. Ezek a fejlesztések magukban foglalják az Assistance At a Glance widgetet, valamint a QR-kód és vonalkód-jegyek Wallethez való hozzáadásának lehetőségét, ami tovább növeli az Android-felhasználók kényelmét és funkcionalitását.

Ezzel a márkafrissítéssel és a folyamatos innovációkkal az Android és a Google a jövőre állnak, biztosítva, hogy mindkét márka folyamatosan fejlődjön, és megfeleljen a felhasználók igényeinek világszerte.

Definíciók:

– Android: Az Android a Google által fejlesztett mobil operációs rendszer.

– Márkaátalakítás: A márka vizuális identitásának és márkaelemeinek átalakítása vagy felfrissítése a jelenlegi céljaihoz és pozicionálásához igazodva.

– Bugdroid: A bugdroid az Android kabalája, egy zöld robot, amely az Android operációs rendszert és annak közösségét képviseli.

– QR-kód: A QR-kód egy olyan vonalkód, amely kódolt információkat tartalmaz, és okostelefonnal vagy QR-kód olvasóval leolvasható.

– Pixel 8 Series: A Pixel 8 Series a Google által Pixel márkanév alatt kiadott közelgő okostelefonokra vonatkozik.

Források: A cikkben szereplő információk a forráscikk és az általános ismereteken alapulnak.