A Google elindítja a felelős mesterséges intelligencia Digital Futures projektjét

A Google bemutatta a Digital Futures Project nevű kezdeményezést, amelynek célja a kutatók támogatása és a mesterséges intelligencia (AI) közpolitikai megoldásainak kidolgozása. A Google.org, a Google jótékonysági szervezete 20 millió dolláros alapot hoz létre, hogy támogatásokat nyújtson a mesterséges intelligencia szakértelemmel foglalkozó agytrösztöknek és akadémiai intézményeknek. A projekt arra törekszik, hogy foglalkozzon a mesterséges intelligencia azon lehetőségeivel, amelyek javíthatják az életet és megbirkózhatnak az összetett globális kihívásokkal, miközben figyelembe veszik a méltányosság, az elfogultság, a félretájékoztatás, a biztonság és a munka jövőjének kérdéseit is.

Az alap támogatni fogja azokat a független gondolkodókat, akik olyan témákat vizsgálnak, mint a mesterséges intelligencia globális biztonságra gyakorolt ​​hatása, az intézményi és vállalati biztonság fokozása, a mesterséges intelligencia munkaerőre és a munkaerő átállására gyakorolt ​​hatásai, a mesterséges intelligencia kormányzati felhasználása a termelékenység és a gazdasági növekedés fokozására, valamint az, hogy milyen irányítási struktúrák. elősegítheti a felelős AI innovációt.

A Digital Futures Fund kezdeti támogatottjai közé tartoznak olyan prominens szervezetek, mint az Aspen Institute, a Brookings Institution, a Carnegie Endowment for International Peace, az MIT Work of the Future és még sokan mások. Az alap célja, hogy világszerte támogatást nyújtson szervezeteknek, és a jövőben további információkat oszt meg.

A „felelős AI” koncepciója az elmúlt években egyre nagyobb érdeklődést váltott ki, az iparág szereplői és a kormányok hangsúlyozták a biztonságos és etikus mesterségesintelligencia-fejlesztés szükségességét. Ezzel összhangban számos mesterséges intelligenciával kapcsolatos kezdeményezés indult, köztük a Frontier Model Forum, az OpenAI, a Microsoft, az Anthropic és a Google által létrehozott iparági testület, Biden elnök találkozója a mesterséges intelligencia vállalataival az önkéntes biztosítékok biztosítása érdekében, valamint Európa erőfeszítései AI szabálykönyv.

A Google Digital Futures Projectjének bejelentése az AI-val foglalkozó, az Egyesült Államok Kongresszusával tartott zárt ajtós találkozó előtt jelent meg, ahol a technológiai vezetők, például Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai és mások megvitatják az AI hatását és jövőjét.



