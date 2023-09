Az Epic Games kiadja a Fortnite 4.01-es frissítést, amely a My Hero Academiát tartalmazza

Az Epic Games elindította a Fortnite 4.01-es frissítését, amelyet v26.10-es tartalomledobásként is ismernek. A frissítés a My Hero Academia által ihletett új funkciókat és elemeket vezeti be. A játékosok mostantól Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima és Mina Ashido néven játszhatnak. Ezek a karakterek elérhetők a Tárgyboltban, és a játékosok Todoroki jégerejét is használhatják a szigeten található Jégfal elem segítségével.

Az Ice Wall elem lehetővé teszi a játékosok számára, hogy gleccserpajzsokat idézzenek meg védekezés és támadás céljából. Megvédheti a játékosokat és a csapatukat a károktól, és stratégiailag elhelyezhető az ellenfelek visszaütésére. Az Ice Wall a szezon végéig elérhető lesz, így elegendő időt biztosít a játékosoknak, hogy elsajátítsák képességeit.

A Todoroki jégfala mellett a játékosok használhatják Deku Smash képességét is, amely képes egy lövéssel átlőni az ellenséget a térképen. A Deku's Smash az All Might Supply Drops-tól szerezhető be, és a 26.20-as frissítésig elérhető lesz.

A My Hero Academiával kapcsolatos küldetések teljesítése tapasztalati pontokkal jutalmazza a játékosokat. Hat küldetés teljesítésével a játékosok azonnal szintet léphetnek. Három UA High School hősök képzésben részt vevő ruhája, köztük Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima és Mina Ashido, már elérhető a cikkboltban.

A v26.10-es frissítés további kiegészítései közé tartozik a Pizza Party elem visszatérése, amely helyreállítja az egészséget és a pajzsot, valamint új kiegészítések, például a Reckless SMG Reload bevezetése. Szuperszintű stílusokat is hozzáadtak bónusz jutalomként azoknak a játékosoknak, akik túllépnek a 100. évadszinten.

A frissítés hibajavításokat és fejlesztéseket is tartalmaz. Figyelemre méltó, hogy a Beautiful 'Bow Emoticon visszatért a tulajdonosok szekrényeibe, és a Reality Augments újragörgetésével költi el a bárokat, és a túlélők elért haladási céljai már nem akadnak el.

Ezek a részletek adatbányászott tartalmakon alapulnak, amelyek tartalmazzák a várható skineket, mítoszokat, új szerkesztési stílusokat és a játék egyéb kiegészítéseit.

