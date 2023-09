Flipkart Mobiltelefon Bonanza akció: Nagyszerű ajánlatok okostelefonokra

By

A Flipkart jelenleg egy Mobiles Bonanza akciónak ad otthont, ahol az ügyfelek elképesztő ajánlatokat és kedvezményeket találhatnak különféle okostelefonokra, köztük olyan népszerű modellekre, mint az iPhone 14, a Realme 11 Pro, a Redmi Note 12 Pro és a Nothing Phone 1. Ez a hét napos akció szeptember 3-án kezdődött és szeptember 9-ig tart.

Az akció során a Flipkart nemcsak kedvezményeket, hanem banki ajánlatokat, fizetésalapú kedvezményeket, ingyenes EMI opciókat és csereajánlatokat is kínál bizonyos okostelefonokon. Az ügyfelek ezeket az ajánlatokat kihasználva megfizethető áron vásárolhatják meg kívánt telefonjaikat.

A folyamatban lévő Mobiles Bonanza akcióban az iPhone 14 Rs. 68,999 79,900, az eredeti Rs-hoz képest. 11 5. A Realme 22,999 Pro 23,999G Rs. 12 5 Rs helyett 19,499 24,999. A Redmi Note 1 Pro 28,999G Rs kezdeti áron vásárolható meg. 33,999 XNUMX Rs. XNUMX XNUMX. Ezenkívül a Nothing Phone XNUMX Rs. XNUMX XNUMX, az Rs eredeti áráról csökkentve. XNUMX XNUMX.

Ha azonban lemaradt erről az akcióról, ne aggódjon! A Flipkartnak számos közelgő értékesítése van, amelyekre számíthat. Októberben az éves Big Million Days akció várhatóan október 3-án kezdődik, és október 10-ig tarthat. Ez az akció általában jelentős kedvezményeket ad az elektronikai cikkekre, tartozékokra és tévékre. Ezenkívül a Flipkart tarthat egy Big Dussehra akciót október 20. és október 24. között, amely akár 80 százalékos kedvezményt kínál különböző termékekre.

Ahogy haladunk novemberben, a Flipkart valószínűleg Big Diwali akciót szervez november 1-től november 6-ig, majd november 8-tól november 14-ig a Flipkart Mobile Bonanza akciót, amely exkluzív ajánlatokat és kedvezményeket kínál az okostelefonokra. Továbbá november 18. és november 24. között Grand Gadgets Days akció, november 24. és november 28. között pedig egy Grand Home Appliances akció lesz. November utolsó heteiben a Best Of Season, a Grand Gadget Days és a Black akció is megjelenhet. Pénteki akció a Flipkarton.

Decemberben készüljön fel a Flipkart End of Season akcióra december 7-től december 12-ig, a Big Saving Days akcióra december 16-tól december 21-ig, a Flipkart End Of Season karácsonyi kiadására december 22-től december 25-ig, és a Év végi akció december 24. és december 31. között. A Flipkart az év utolsó három napján is megszervezheti a Grand Gadgets Days akciót.

A közelgő eladások során a Flipkart azt tervezi, hogy együttműködik különböző pénzintézetekkel, hogy pénzvisszatérítést, jutalompontokat és kedvezményeket kínáljon ügyfeleinek, így biztosítva, hogy még többet spórolhassanak az online vásárlás során.

