A First Advantage megszerzi a Biometrics Technology Provider Infinite ID-t

A First Advantage, a foglalkoztatási háttér-szűrési és -ellenőrzési szolgáltatásokat nyújtó 41 millió dollár készpénzért bejelentette a biometrikus technológiai szolgáltató, az Infinite ID felvásárlását. Az akvizíció célja, hogy bővítse a First Advantage hálózatát és személyazonosság-ellenőrzési kínálatát egyesült államokbeli ügyfelei számára.

A New York állambeli Hicksville-ben található Infinite ID az Enlightenment Capital magánbefektetési cég portfólióvállalata. A cég várhatóan több mint 10 millió dolláros éves bevételt termel majd. A biometrikus technológiai szolgáltató azonosítási és hitelesítési eszközöket kínál különböző szektorok számára, beleértve a védelmi és hírszerzési, nemzetbiztonsági, rendészeti, határbiztonsági, katasztrófa-elhárítási és veszélyhelyzet-kezelési, valamint vállalati biztonságot.

A First Advantage vezérigazgatója, Scott Staples kijelentette, hogy az Infinite ID szoftvere kiegészíti a vállalat meglévő RightID és Digital Identity Services kínálatát. A felvásárlást jelentős lépésnek tekintik a First Advantage termékportfóliójának és alaptevékenységének bővítése felé.

Ezzel az akvizícióval a First Advantage célja, hogy javítsa képességeit a fejlett biometrikus technológiai megoldások biztosításában, hogy segítse a munkáltatókat a kockázat csökkentésében és a megfelelőség fenntartásában. A biometrikus hitelesítés magas szintű biztonságot nyújt azáltal, hogy egyedi fizikai vagy viselkedési jellemzőket, például ujjlenyomatokat, arcfelismerést vagy íriszszkennelést használ az egyén személyazonosságának ellenőrzésére.

Források: First Advantage, Infinite ID

